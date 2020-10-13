Balıkçılar, av dönüşü kıyıda bekleyen kedileri besledi

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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da tekneyle balık avına çıkan emekli 3 arkadaş, dönüşte kıyıda bekleyen kedileri balıkla besledi. Kedilerin balıkları yemek için verdiği mücadele, görenleri gülümsetti.

Sabahın erken saatlerinde Kayıkhane Balıkçı Barınağı'ndan amatör balıkçı teknesiyle denize açılan 3 arkadaş, oltayla çıktıkları istavrit avından memnun döndü. Kıyıya ulaşan amatör balıkçılar, burada tuttukları balıkları ayıklarken, kedileri de besledi. Kedilerin, kıyıda balıkları yemek için verdiği mücadele ise görenleri gülümsetti. DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-10-13 10:50:03



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