Hayati Akbaş: "Dolgu ve botoks gibi işlemler güzellik salonlarında değil tıbbi merkezlerde yapılmalı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayati Akbaş: "Dolgu ve botoks gibi işlemler güzellik salonlarında değil tıbbi merkezlerde yapılmalı"

İHA

Hayati Akbaş: "Dolgu ve botoks gibi işlemler güzellik salonlarında değil tıbbi merkezlerde yapılmalı"

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, botoks, dolgu gibi işlemlerin güzellik salonlarında olmayacağını, bir uzman tarafından hastane, plastik cerrahi ortamında veya dermatologların ofis ortamında yapılması gerektiğini söyledi.
FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş vücuda yapılan dolgu, botoks gibi işlemlerin hekim tarafından yapılmadığında çok ciddi problemlerin ortaya çıkabileceğini belirtti. Ehli olmayan, meslek erbabı olmayan, bu konuda yetkisi, sertifikası olmayan insanların güzellik salonu adı altında bir takım doktor uygulamalarını yaptığını ifade eden Akbaş, "Son günlerde ülkemizde kamuoyunu meşgul eden gündemlerden bir tanesi de güzellik salonlarında botoks, dolgu gibi işlemlerin yapılmasıdır. Bunun sonucunda bir hastanın hayatını kaybetmesi çok gündem oldu ve hala konuşulmaya devam ediliyor. Ehli olmayan, meslek erbabı olmayan, bu konuda yetkisi, sertifikası olmayan kişilere karşı çok dikkatli olmak gerekiyor. Botoks, dolgu gibi işlemler kesinlikle bir uzman tarafından hastane, plastik cerrahi ortamında veya dermatologların ofis ortamında yapılacak işlemlerdir" dedi.

"Bazı durumlar ölümle sonuçlanıyor"
O dolguları yapan kişi uzman değilse körlük gibi ölümler gibi başka türlü problemler gibi ciddi sorunlarla karşılaşmanın mümkün olduğuna dikkat çeken Akbaş, "İnsanlar uygulama yaptırmak istediğinde güzellik salonlarına değil mutlaka tıbbi merkezlere gitmeleri gerekiyor. Herhangi bir yerden mezun ama tıp ile ilgili hiçbir alakası olamayan insanların sırf rant amacıyla ismini güzellik merkezi koydukları, orada da insanlara sanki doktormuş gibi bu tip dolgu işlemleri yaptıklarını duymaktayız. İnsanlara önerim, lütfen bilinçli olun. Kendinize bir iğne, enjeksiyon yaptırıyorsanız onun için ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu işi yapan kişiden de uzman olduğu konusunda belgesini isteyin. Diplomasını sorun. Bu konuda titiz olun. Çünkü ortaya çıkacak olan problem ölümlere kadar gidebilecek ciddi problemler ortaya çıkarabilir. Güzellik merkezlerinde bu işi yapanlar insanların bu tür tıbbi işlemlere cüret etmemeleri gerekiyor. Ortaya sadece maddi kayıplar ortaya çıkmaz, hapis gibi bir takım mahkumiyetlerle sonuçlanabilir. O insanların hayatlarını da kendi hayatlarını da karartabilir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da 20 bin 689 uyuşturucu hap ele geçirildi: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da 20 bin 689 uyuşturucu hap ele geçirildi: 5 ...
Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucu operasyonu: 5 ...
Samsun’a 454,5 milyon TL'lik sağlık yatırımı
YEREL HABERLER Samsun’a 454,5 milyon TL'lik sağlık yatırımı
Samsun'da narkotik uygulaması: 24 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da narkotik uygulaması: 24 gözaltı
Balıkçılar, av dönüşü kıyıda bekleyen kedileri besledi
YEREL HABERLER Balıkçılar, av dönüşü kıyıda bekleyen kedileri ...
Hayvan otlatmaya gitti, ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Hayvan otlatmaya gitti, ormanlık alanda tüfekle ...
Altınları, bindirildikleri polis otosuna saklayan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Altınları, bindirildikleri polis otosuna saklayan ...
Pandemi, 'Şahinkaya Kanyonu'na ziyaretçi sayısını düşürdü
YEREL HABERLER Pandemi, 'Şahinkaya Kanyonu'na ziyaretçi sayısını ...
Samsun yerli ve milli tarım üretiminde Türkiye birincisi Türkiye’nin gıda ambarlarından biri olan Samsun’da çiftçi üretiyor, Türkiye doyuyor
YEREL HABERLER Samsun yerli ve milli tarım üretiminde Türkiye ...
Alkollü sürücünün karıştığı kazada, 1´i bebek, 3 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün karıştığı kazada, 1´i bebek, 3 ...
Samsun'da 4 evden hırsızlık yapan kadınlar tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 4 evden hırsızlık yapan kadınlar tutuklandı
Bafra'da toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Bafra'da toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ...
Fırıncılar zamdan memnun, gözler Samsun Valiliğinde
YEREL HABERLER Fırıncılar zamdan memnun, gözler Samsun Valiliğinde
Bomba zannettiler oyun hamuru çıktı
YEREL HABERLER Bomba zannettiler oyun hamuru çıktı
Cezaevinden izinli çıkan mahkumu vuran tutuklandı
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıkan mahkumu vuran tutuklandı
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Ormanları yakan zihniyet tamamen insanlık vasıflarını geri gelmemek üzere kaybetmiş demektir” “Kurupelit Yat limanı Samsun’a 2-3 kat gömlek arttıracak” “Tuzak radar sistemini asla kabul etmeyiz”
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis ...
Canik’ten “Sokakta Spor” etkinliği
YEREL HABERLER Canik’ten “Sokakta Spor” etkinliği
Kızılırmak Deltasında “Dünya Göçmen Kuşlar Günü” kutlandı
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltasında “Dünya Göçmen Kuşlar Günü” ...
Çaldıkları altınları polis otosuna saklamışlar
YEREL HABERLER Çaldıkları altınları polis otosuna saklamışlar
İlkadım'da üst yapı çalışmaları
YEREL HABERLER İlkadım'da üst yapı çalışmaları
Eklemlerdeki kızarıklıklar artrit işareti olabilir
YEREL HABERLER Eklemlerdeki kızarıklıklar artrit işareti olabilir
Silahlı saldırıda yaralanan çocuk mahkemeye gitmeyince gözaltına alındı
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda yaralanan çocuk mahkemeye ...
Hamit Kılıç: “Biz yapmaya talibiz, bizim işimiz çok”
YEREL HABERLER Hamit Kılıç: “Biz yapmaya talibiz, bizim işimiz çok”
Bafra İşletme Fakültesinde devir teslim
YEREL HABERLER Bafra İşletme Fakültesinde devir teslim

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X