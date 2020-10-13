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Beş farklı renkten üflemeli saz sanatseverler için bir araya geldi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin pandemi dönemi etkinlikleri devam ediyor. Aydın Gün Salonu’nda dün akşam gerçekleşen “Üflemeli Gecesi” konseri seyircilerden büyük beğeni topladı. Flüt, obua, klarnet, fagot, korno sanatçıları üflemeli çalgılar için bestelenen eserlere ses verdi. Havaların soğumasıyla kapalı salonda gerçekleşen etkinliklerde, sosyal mesafe kurallarına göre yeniden ayarlanan oturma düzeniyle seyirciler 1 buçuk metre arayla yerlerini aldılar.

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