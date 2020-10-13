Samsun'da 'pus'lu hava

Samsun'da sabah saatlerinden itibaren oluşan 'pus'lu hava, drone ile havadan görüntülendi.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyreden Samsun’da sabah saatlerinden itibaren pus kendini gösterdi. Havanın nemli ve durgun olmasıyla oluşan pus, görüş mesafesini azalttı. Bütün şehrin üstünü örten pus adeta bir perde gibi Samsun’u kapladı. Deniz ile pusun buluştuğu yerler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Samsun’da beklenen hava durumu ise bugün 29, Çarşamba 26, Perşembe 23, Cuma 25 ve Cumartesi 26 derece olması bekleniyor.

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