Apartmana girip, tuvaletini yaptı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA, (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde, bir kişinin girdiği apartmanda tuvaletini yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı´ndaki bir apartmanda yaşanan olayda kokudan rahatsız olan bina görevlisi, giriş katta bir kişinin tuvaletini yaptığını fark etti. Bina yöneticisi, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde bir erkeğin binaya girerek tuvaletini yaptığı belirledi. Durumu polis ekiplerine bildiren bina sakinleri, kimliği belirsiz kişiden şikayetçi oldu. Görüntüleri inceleyen polisler, bu kişiyi bulmak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Ayhan AYDEMİR
2020-10-13 13:50:13
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