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Büyükşehir 790 kişiyi işe yerleştirdi 14 ayda 6 bin 127 kişi iş başvurusunda bulundu, 790 kişi işe yerleştirildi

İHA

Büyükşehir 790 kişiyi işe yerleştirdi 14 ayda 6 bin 127 kişi iş başvurusunda bulundu, 790 kişi işe yerleştirildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İstihdam ve Kariyer Merkezi, işçi ve işveren arasında istihdam köprüsü oluyor. Merkez 14 ayda özel sektör ve kamu olmak üzere toplam 790 kişiyi işe yerleştirdi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatıyla geçen yıl ağustos ayında kurulan Büyükşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi iş arayan vatandaşları özel sektördeki işverenlerle buluşturarak istihdam sorununa hızlı katkı sunuyor. Özel sektör firmalarının personel taleplerini aldıktan sonra kayıtlı başvurulardan yönlendirme yapan İstihdam ve Kariyer Merkezi yetkilileri, işe alım süresince takibini de gerçekleştiriyor. Olumsuz sonuç alınması halinde ise başvuru sahibi yeni bir işe yönlendiriliyor.

6 bin 127 kişi iş başvurusunda bulundu
İstihdam ve Kariyer Merkezi’nde verilen rehberlik hizmetleri ile vatandaşların yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 'kişisel ve kurumsal eğitimler,' 'özgeçmiş oluşturma' gibi konularda da iş arayanların işgücü piyasası hakkında bilgilenmelerini sağlıyor. 14 ayda 790 kişiyi işe yerleştiren merkeze, bugüne kadar 6 bin 127 kişi iş başvurusunda bulundu. 700 firma ile görüşme sağlayan merkez, sadece Samsun merkezinde değil ilçelerde de iş arayanla işveren arasında köprü görevi yürütüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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