2 ilde HTŞ operasyonu: 5 gözaltı

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Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN merkezli 2 ilde, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 5 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

Samsun Jandarma Komutanlığı´na bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu HTŞ terör örgütü soruşturması kapsamında, Bafra ilçesi ve Denizli´nin Buldan ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 Suriye uyruklu, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2020-10-13 16:21:38



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