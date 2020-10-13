Rektör Aydın: “Örnek projeler üreten bir üniversite olmayı hedefliyoruz”

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, milli teknoloji hamlelerini gözeterek, Türkiye’de örnek projeler üreten bir üniversite olmayı hedeflediklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ballıca Kampüsü Mühendislik Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı'nda akademisyenlerle buluştu. Toplantıya Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Demir ve Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin de katıldı.

Toplantıyı açan Dekan Demir, yeni yapılanan bir üniversite olarak güzel işlere imza attıklarını belirtirken, "Akademik kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Öğrencilerin karşısına daha dinamik bir kadroyla çıkmaya hazırız. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Aydın'a teşekkür ediyoruz" dedi.



Çevreci Üniversite Çevreci Kampüs

Ardından konuşmaya başlayan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın kampüsle alakalı gelişmeleri belirtirken, "Ballıca Kampüsümüzü yeniden yapılandırmaya yeni yılla birlikte başlayacağız. Sloganımız ise ‘Çevreci Üniversite Çevreci Kampüs’. Planladığımız projede Ballıca Kampüsü güneş enerjisiyle kendi enerjisini üretecek, kendi yağmur suyunu kendisi toplayacak ve daha nice çevreci yapılanmalara gidecek. Ballıca Kampüsümüze ulaşım daha da kolaylaşacak. Gerekli görüşmeleri sağladık, yüz yüze eğitime başladığımızda dolmuş hatları sefer sayılarını artıracak" diye konuştu.



Örnek projeler üreten bir üniversite

Üniversitenin laboratuvarlarını geliştirmeye çalıştıklarını ifade ederek sözlerini sürdüren Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Proje Ofisimiz ve Teknoloji Transfer Ofisimiz aracılığıyla proje yazımına önem vermenizi istiyoruz. Üniversitemizin projelerden oluşacak kaynaklarla daha da ileri gideceğini düşünüyoruz. Biyomedikal Mühendisliği Bölümümüze önem veriyoruz. Bu konuda sektörle birlikte çalışarak, sektörün ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmemiz gerekiyor. Aynı konuda Yazılım Mühendisliği Bölümümüz de önemli. Öyle ki günümüz teknolojilerinde yazılım konusu ülkemizde üzerine hayli düşülmesi gereken bir konu. Makine Mühendisliği Bölümümüz ise kendini bayağı aşmış vaziyette. Bu bizi gururlandırıyor. Milli teknoloji hamlelerini gözeterek ülkemizde örnek projeler üreten bir üniversite olmayı hedef olarak belirledik. Bu konuda bütün laboratuvarlarımızı hizmetinize sunduk. Özellikle proje konusunda TÜBİTAK, Avrupa Birliği, OKA destekli projeler üretebilirsiniz. Projelerde laboratuvar kullanımı konusunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile birlikte ortak paydaşız. Onlar bizim biz de onların laboratuvarlarını ülkemizin faydasına olacak şekilde her türlü projede kullanabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda Kurul Özel Ödülü alan Samsun Üniversitesi Elektrikli ve Otonom Araç Takımı Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Soylu'ya teşekkür belgesi takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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