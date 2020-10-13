Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan O.K. yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Silahlı saldırı olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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