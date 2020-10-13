Kalp krizi geçiren şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti

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Samsun'da kalp krizi geçiren bir kişi ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki İzzet Ç. kalp krizi geçirince Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Samsun'a sevkine karar verilen İzzet Ç. için Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter Ladik İlçe Stadına inerek hastayı alıp Samsun'a getirdi. Samsun 112 Acil Servis Helikopter Pistine getirilen İzzet Ç. buradan kara ambulansına nakledilerek özel bir hastanede tedavi altına alındı.

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