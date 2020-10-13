Hastanede hasta bakıcı darbedildi

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Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da hasta yakınlarının saldırısına uğrayan hasta bakıcı Murat A., yaralandı. Hasta bakıcı tedaviye alınırken, 2 saldırgan gözaltına alındı.

Olay, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Kalp Damar Servisi´nde görevli hasta bakıcı Murat A., kendisine "Hemşire damar yolunu çıkarsın" diye bağıran hasta yakınlarına hemşirenin müsait olmadığını, beklemeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine bağırmaya başlayan hasta yakınları,"Sen kim oluyorsun" diyerek, Murat A.´yı darbetti. Kanlar içinde yerde kalan Murat A., hemen hastanede tedaviye alındı. Murat A.´nın sağ gözünde morarma, sol kulağında işitme kaybı ve yüz kemiğinde şişlik tespit edildi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hasta bakıcıyı darbeden ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL

2020-10-13 18:28:57



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