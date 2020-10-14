Balkondan düşen kız çocuğu ağır yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde 3. katın balkonundan 1. katın balkonuna düşen 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Olay, Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. katın balkonundan dengesini kaybeden 14 yaşındaki E.G. birinci katın balkonuna düştü. Olay yerine çağrılan 122 acil servis ekiplerince Bafra'da özel bir hastaneye kaldırılan E.G. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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