Samsun'da kasten yaralama suçlarında yüzde 25 azalma



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen suç önleyici hizmet faaliyetleri kapsamında, yılın ilk 9 ayında kasten yaralama suçlarında yüzde 25 azalma görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yıl boyunca devam eden çalışmalar kapsamında, Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Büro Amirliği´nin yapmış olduğu uygulamalar sonucu, 49 bin 718 kişi sorgulandı, 829 aranan şüpheli yakalandı, 7 bin 165 araç kontrol edildi. 5 aranan aracın yakalandığı uygulamalarda 98 ruhsatsız tabanca, 28 pompalı tüfek, 34 kurusıkı tabanca, 575 kesici alet, 5 bin 646 gram çeşitli sentetik uyuşturucu madde, 1582 sentetik ecza ele geçirildi. Suç önleyici hizmetler kapsamında yapılan bu çalışmaların ardından yılın ilk 9 ayında, geçtiğimiz yıla kıyasla `kasten yaralama´ suçlarında yüzde 25 azalma görüldü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Suç ve suçlu ile mücadele kapsamında önleyici hizmet faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Asayiş ve Kamu düzeninin sağlanması, vatandaşlarımızın huzur ve güveninin temini için yapılan önleyici hizmet faaliyetleri sırasında Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği´nde görevli Polis Memuru Adem Keskin, 08.08.2020 tarihinde sabit nokta oluşturularak yapılan yol uygulamasında dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçan aracın yakalanmasına yönelik yapılan sıcak takip sırasında üstün cesaret ve fedakarlık göstererek şehit olmuştur" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-10-14 10:50:51



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