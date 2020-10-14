Terme MYO'ya yeni bölüm talebi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Meslek yüksekokulumuzda(MYO) şehrimizin istihdamına ve kalifiye elaman ihtiyacına katkı sağlayacak yeni bölümlerin açılması için tüm alt yapıyı oluşturacağız" dedi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Ekmekçi ve Terme MYO Müdürü Erol Terzi ile birlikte OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'la hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeni görevinde Rektör Ünal'a başarılar dileyen Başkan Kılıç, "Sayın Rektörümüz Yavuz Ünal'a yeni görevinde hayırlı olsun dileklerimizi ileterek, ilçemizde 5 bölümle faaliyet gösteren bir meslek yüksekokulumuz hakkında da istişarede bulunduk. Terme'mizin önünü açacak, ekonomisine ve sosyal hayatına katkı sağlayacak projeler hayat geçirmek için çalışmalarımız sürüyor. Rektörümüzden meslek yüksekokulumuzda şehrimizin istihdamına ve kalifiye elaman ihtiyacına katkı sağlayacak bölümlerin açılması için istekte bulunduk. Yakın zamanda düşündüğümüz bölümlerle ilgili dosyalarımızı hazırlayıp kendisini tekrar ziyaret edeceğiz. Terme'nin sanayi alanındaki potansiyeli daha verimli kullanıp, ilçemizin markası olan değerlerle harmanlayarak, istihdam ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak bölümler açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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