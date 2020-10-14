Araçlarında uyuşturucu ele geçti: 3 gözaltı

Dikkat! Korona böyle de bulaşıyor...

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da araçlarında 1 kilo 273 gram esrar ele geçen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alına istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde İ.Ö., A.V. ve O.G.'nin içinde bulunduğu otomobili takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 273 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.