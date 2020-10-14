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Hasta yakınlarının darbettiği hasta bakıcı: İnsanların stres topu olmaktan yorulduk

DHA

Hasta yakınlarının darbettiği hasta bakıcı: İnsanların stres topu olmaktan yorulduk


Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN´da hasta yakınlarının saldırısına uğrayan hasta bakıcı Murat Altun (32), 7 dakika boyunca darbedildiğini anlatarak, "Sağlık personeli olarak artık insanların stres topu olmaktan yorulduk" dedi.
Olay, dün Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi´nde meydana geldi. Kalp Damar Servisi´nde görevli hasta bakıcı Murat Altun, "Hemşire damar yolunu çıkarsın" diye bağıran hasta yakınlarına, "Hemşire müsait değil, diğer hastayla ilgileniyor, biraz bekleyin" yanıtını verdi. Ancak, "Sen kim oluyorsun" diyerek, bağırmaya başlayan hasta yakınları, Murat Altun´a saldırdı. Kanlar içinde kalan Altun, hemen tedaviye alındı. Vücudunda morluklar oluşan hasta bakıcının, sol kulağında işitme kaybı ile yüz kemiğinde şişlik meydana geldiği saptandı.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ismi açıklanmayan 2 hasta yakınını gözaltına aldı. İkili, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
'YEDİ DAKİKA DARP ETTİLER'
Saldırı anını anlatan Murat Altun, dakikalarca darbedildiğini belirterek, "Servimizde yatan bir hastamızın yakınları, sürekli gerilim halindeydi. Doktorlara, çalışanlara bağırıyorlardı. Daha sonra `başka hastanede tedavimizi sürdüreceğiz´ diye bağırdılar. Bu zaten herkesin doğal hakkıdır ama bu isteği, saldırı ve hakarete çevirdiler. Gün boyu serviste gerilim yarattılar. Taburcu işlemleri devam ederken, asistan arkadaşlara hakaret etmeye devam ettiler, tehditler savurdular. Bu stres ortamından dolayı bir hemşire arkadaşımız bayıldı. Bu tarz şeylere ne yazık ki artık alıştığımız için çok üstlerine gitmedik, olayı alttan almaya çalıştık. Hemen hemşireyi dinlenme odasına aldık, tedavisi yapıldı. Daha sonra yine hasta yakınları, `hemşire gelsin, şu damar yolunu çıkarsın´ diye bağırdı. Ben de `Hemşire şu an müsait değil, diğer hastanın yanında, biraz beklersiniz gelecek´ dedim. Bunun üzerine `Sen kim oluyorsun, kimin ne zaman geleceğine sen mi karar veriyorsun?´ diyerek, bana saldırdılar. Kafamda morluk, kulağımda işitme kaybı, vücudumda morarmalar ve ezikler oluştu. Yedi dakika beni darp ettiler. Zorla ayırdılar. İnsanların içinde benim onurumu kırdılar, dün akşamdan beri uyuyamadım" diye konuştu.
`GÖRDÜĞÜMÜZ BU MUAMELE BİZİ ZEDELİYOR´
Pandemi döneminde tüm sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını ifade eden Altun, çok üzgün olduğunu söyledi. Altun, "Herkes bu süreçte hastaneye gitmeye korkarken, biz ailemizi bırakıp görevimizin başında çalışıyoruz, insanların sağlığını düşünüyoruz. Bu süreçte herkesin psikolojisi bozulmuş olabilir ama bunun çözümü şiddet değil, her şeyin bir mercii yeri var. Eğer hizmetten memnun değilseniz gidip, şikayet edebilirsiniz. Ama bir sağlık çalışanına yani ailenizi, ailesi kabul eden, onun sağlığı için uğraşan birine yumruk atmak, darp etmek, onurunu kırmak kimseye yakışmaz. Bu insanların cezalandırılmasını istiyorum. Artık biz insanların stres topu olmaktan yorulduk, insanların bizim üzerimizden stresini atmasından yorulduk. Bizde insanız, bizim de bir ailemiz var. Yaptığımız tüm bu fedakarlığa rağmen gördüğümüz bu muamele bizi zedeliyor. Kendimizi güvende hissetmek istiyoruz. Bana saldıran şahıslar serbest kaldı, bu kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz, yorulduk artık" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA
2020-10-14 12:03:07

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