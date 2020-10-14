Samsun'da 24 sağlık tesisi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı, 900 ağaç kesilmekten kurtuldu.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Sıfır Atık Projesi” kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, müdürlüğe bağlı 24 sağlık tesisi “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanarak geri dönüşüm adına önemli bir çalışmaya imza attı. Sağlık tesislerinde yürütülen geri dönüşüm ve ayrıştırma çalışmaları sayesinde 18 ayda 900 ağaç kesilmekten kurtulurken, 159 bin 264 litre petrol, 26 ton cam, 11 ton metal, 1000 litre biyodizel yakıt, 3 bin 187 metre küp su, 659.586 kilovat elektrik tasarrufu sağlandı.

Belge almaya hak kazanan sağlık tesislerinden, geri dönüşüm çalışmalarında başarı gösteren Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Asarcık, Terme ve Salıpazarı Devlet Hastanesi yöneticilerine ve birim sorumlularına Sıfır Atık Belgeleri, Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç tarafından verildi.

Sıfır Atık Projesi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Atıkların yönetimi, denetimi ve bertaraf edilmesi, çevrenin korunması ve ülke ekonomisine kazanım olarak geri dönmesi günümüzde büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda biz de Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak kurduğumuz Sıfır Atık Yönetim sistemiyle, yaklaşık 2 yıl önce çalışmalarımızı başlattık ve geçtiğimiz ay itibarıyla tüm sağlık tesislerimiz Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Böylece Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye’de Atık Yönetim Sistemini tüm sağlık tesislerinde uygulayan ilk 5 ilden biri oldu. Proje kapsamında sağlık tesislerimizde atıklar, kaynağında doğru şekilde ayrılıyor, ekonomik değeri olan atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor ve üretilen atık miktarı azaltılarak çevre kirliliği önleniyor. Aynı zamanda atıkların sanayide hammadde olarak kullanılması ile de enerji tasarrufu sağlanıyor. Çalışma kapsamında sadece son 18 ayda 115 ton kâğıt, 62 ton plastik, 23 ton cam, 17 ton metal atık geri dönüşüme kazandırıldı. Hastane hizmet büyüklüğüne göre atık ayrıştırma oranına bakıldığında da Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizle, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanemiz en çok atık ayrıştırması yapan hastanelerimiz olduğunu söyleyebiliriz.

Bu projeyi bünyemizde 2012 yılından beri görev yapan Çevre Yönetim Birimi çalışanlarımızla yürütüyoruz. Birçok ilde hizmet alımı yöntemiyle dışarıdan teknik destek alınarak sürdürülen çalışmayı, hizmet alımı yapmadan kurum içinde görev yapan teknik personellerimizle yürütmemiz sayesinde, şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon TL’lik bir tasarruf yapmış olduk. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak bundan sonra da daha etkin bir geri dönüşüm politikası benimseyerek, gelecek nesillere daha temiz ve atıktan arındırılmış bir çevre sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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