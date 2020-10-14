Cumhurbaşkanı 1 Kasım’da Samsun’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Kasım’da Samsun'da AK Parti İl Başkanlığı kongresine katılacağını açıkladı.
AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı il kongrelerine katılacağını söyledi. Erdoğan, “Hafta sonu inşallah Şırnak'ta olacağım. 24 Ekim Kayseri, 25 Ekim Malatya, 31 Ekim Van, 1 Kasım'da Samsun, 7 Kasım'da Kahramanmaraş, 8 Kasım'da Kocaeli il kongrelerimizde bizzat yer alarak milletimizle kucaklaşacağız” dedi.
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