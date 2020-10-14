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Ertuğrul Sağlam: “2 futbolcumuzda daha korona virüse rastlandı” Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "Hayalimiz Samsunspor’u Süper Lig’e çıkarmak"

İHA

Ertuğrul Sağlam: “2 futbolcumuzda daha korona virüse rastlandı” Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "Hayalimiz Samsunspor’u Süper Lig’e çıkarmak"

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, son yapılan test sonuçlarına göre orta saha oyuncusu Ange Plumain ve Veli Çetin’in korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını ve bu oyunculardan İstanbulspor maçında yararlanamayacaklarını söyledi.
TFF 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Takımın son durumu ve ilerleyen süreç hakkında açıklamalarda bulunan Sağlam, önemli bilgiler verdi.

“Plumain ve Veli’den korona virüsü nedeniyle yararlanamayacağız”
2 futbolcuda daha korona virüs çıktığını ve yarın takım olarak bir test daha olacaklarını ifade eden Ertuğrul Sağlam, “Geniş bir kadro oluştururken bu günleri düşünerek bunu yaptık. Yarın bir gün ‘koronadan dolayı 56 oyuncumuz olmaz, 2 de sakatımız olabilir, 1 tane de cezalımız olabilir, sıkıntı yaşamayalım’ diye geniş kadro oluşturduk. Sonucunda oyuncularımızın hepsine güveniyoruz. Cumartesi günü sahaya çıkıp İstanbulspor maçında ellerinden geleni yapacaklar. Şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüz de kayıpsız olarak devam edecek. Yarın testimiz var ama Veli Çetin ve Ange Plumain’den korona virüsü nedeniyle İstanbulspor maçında yararlanamayacağız. Biz pandemi başladığında çok seviniyorduk. ‘Herkeste vaka yaşanıyor, bizde hiç çıkmıyor’ diye. İş döndü bu sefer biz yaşamaya başladık fakat bu öyle lanet bir şey ki birine bulaşıyor, en yakınındakine bulaşmıyor. Oyuncuya bulaşıyor, eşine bulaşmıyor. Böyle lanet bir şey. Geçen hafta Ibrahimoviç virüse yakalanmıştı, bugün de Ronaldo yakalandı. Trump da virüse yakalanıyor. Yani en fazla korunan ve etrafında kalkanı oluşturulmuş insanlar bile yakalanabiliyor. Biz yine de tedbirlerimizi uygulamaya devam ediyoruz. Önlemlerimizi alıyoruz. Bir yerden sonra da herhalde kendinizi çok fazla koruyamıyorsunuz. Yoksa Ronaldo’dan daha profesyonel bir oyuncu bana söyleyebilir misiniz? O yüzden bu acayip bir şey. Tedbirlerimizi alıp, Allah’a, ‘bizi uzak tut’ diye dua edeceğiz” dedi.

“Söz verdiğimiz gibi mutlu sona ulaşıp, bu takımı Süper Lig’e çıkaracağız”
Sezon sonu şampiyon olmak için var güçleriyle çalışacaklarının sözünü veren Sağlam, şunları söyledi:
“Bizler Allah’a şükürler olsun buraya gönül verdik. Samsun ve Samsunspor bizim için çok önemli. Göreve gelirken halka ve taraftara söz verdik. Sırtımızda çok ağır bir sorumluluk var. Sorumluluğun bilincinde insanlar olarak çalışıyoruz. Bizim bir hayalimiz var. Hayalimiz; Samsunspor’u Süper Lig’e çıkarmak ve sonrasında Samsunspor’u sevenlerin yıllardır çektiği o acıları ortadan kaldırıp, takımlarıyla gurur duyan, gülerek futbol ortamında konuşabilen bir ortam oluşturabilmek. Bunun için çok çalışıyoruz. Başkanımız Yüksel Yıldırım çok heyecanlı ve istekli. Oyuncularımız, bizler ve taraftarlarımız da öyle. Kimse merak etmesin. Burada herkes canla başla çalışıyor. İnşallah sene sonunda mutlu sona ulaşacağız. Bu takımı biz Süper Lig’e taşıyacağız. Zorlu bir yolumuz var. Öyle kolay kolay herkes, ‘buyur git, sen şampiyon ol’ demeyecek. Önümüze engeller çıkacak, o yolda taşlar olacak. Bunları hep beraber el birliği ile temizleyeceğiz, önümüzü açacağız ve yolumuza ilerleyeceğiz. Şuna inanıyorum ki; bu takım sakatlar iyileşince, koronadan artık kendimizi kurtarınca çok daha iyi takım haline gelecek. Beraber oynama alışkanlığını edindiğimiz zaman, oyuncularımız birbirlerini daha iyi tanıdığı zaman 2 maç üst üste aynı 11 ile çıkabildiğimiz zaman inanıyorum ki bu çocuklar çok daha güzel işler yapacaklar ve çok daha fazla keyif verecekler.”

Sakatlar ve korona virüslü futbolcular
Samsunspor’da daha önce de Nurullah Arslan, Caner Arıcı, Erkam Reşmen, Savicevic, Burak Çalık ve Gyasi virüse yakalanmıştı. Plumain ve Veli Çetin’in de eklenmesiyle bu sayı 8’e yükseldi. Samsunspor’da virüsü atlatan Savicevic’in buna rağmen halen hazır olmadığı, hastalığı ağır geçirdiği ve yeni bir hazırlık sürecine ihtiyacı olduğu öğrenildi. Nurullah Arslan, Caner Arıcı, Erkam Reşmen, Burak Çalık ve Gyasi’nin ise takımla çalıştığı, sakatlığı geçen Kevin Boli’nin tam hazır olmadığı, sakatlığı olan diğer oyunculardan Gökhan Alsan ve Tomane’nin de İstanbulspor maçında oynayamayacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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