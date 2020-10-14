Silahlı çatışmayla ilgili 7 zanlı adliyede

Samsun'da bir kişinin yaralandığı, çok sayıda araca da kurşun isabet etmesi sonucu maddi hasar oluşan silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 7 şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında tüfek ve tabancayla ateş açılarak çatışma çıktı. Çatışmada otomobilin içinde bulunan O.K. yaralandı. Yaralı şahıs Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili 10 kişiyi olayda kullanılan tüfek ve tabancalarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan 3 şüpheli serbest bırakılırken 7 kişi ise Samsun Adliyesine sevk edildi.

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