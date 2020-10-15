Samsun manda varlığında Türkiye’de 1’inci sırada 69 kenevir üreticisi 466 bin dekar alanda kenevir üretiyor Samsun büyükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye’de 12. sırada yer alıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun manda varlığında Türkiye’de 1’inci sırada 69 kenevir üreticisi 466 bin dekar alanda kenevir üretiyor Samsun büyükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye’de 12. sırada yer alıyor

İHA

Samsun manda varlığında Türkiye’de 1’inci sırada 69 kenevir üreticisi 466 bin dekar alanda kenevir üretiyor Samsun büyükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye’de 12. sırada yer alıyor

Samsun, manda varlığı açısından Türkiye’de 1. sırada yer alırken, toplam 381 bin 912 büyükbaş hayvan varlığı ile de ülke genelinde 12. sırada bulunuyor.
Tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden olan Samsun’da bitkisel üretim kadar hayvansal üretim de oldukça önem arz ediyor. Hayvan varlığı bakımından 22 bin 50 mandaya sahip olan Samsun, Türkiye’deki toplam manda sayısı bakımından 1. sırada yer alıyor. Türkiye genelinde toplam 184 bin 192 manda bulunuyor. Ayrıca kenevir üretimi noktasında Türkiye’deki pilot illerden biri Samsun’da 69 kenevir üreticisi 466 bin dekar alanda kenevir lifi ve tohumu üretip, bilimsel araştırma yapıyor.

Samsun’da 3 milyondan fazla kanatlı hayvan var
Ayrıca Samsun’da 102 bin 736 kültür sığırı, 191 bin 936 melez sığır ve 65 bin 190 yerli sığır olmak üzere toplam 359 bin 865 sığır bulunuyor. Küçükbaş hayvan sayısı bakımından ise 201 bin 350 koyun ve 23 bin 271 keçi de Samsun’da kayıt altına alındı. Kanatlı hayvan sayısı bakımından da ülke ekonomisinde oldukça büyük bir yer tutan Samsun’da 1 milyon 587 bin 900 et tavuğu, 1 milyon 495 bin 990 yumurta tavuğu, 17 bin 302 hindi, 34 bin 869 kaz ve 23 bin 755 ördek olmak üzere toplam 3 milyon 159 bin 816 kanatlı hayvan bulunuyor.

Toplam 608 adet balıkçı gemisi var
Balıkçı gemileri bakımından Samsun’da 287 adet (09,99 metre ) D plakalı gemi, 48 adet (1011,99 metre) C plakalı gemi, 15 adet (1214,99 metre) B plakalı gemi ve 141 adet de 15 metreden büyük gemi olmak üzere 491 deniz balıkçı gemisi var. 117 iç su balıkçı gemisi ile birlikte Samsun sınırları içerisinde sularda toplam 608 adet balıkçısı gemi bulunuyor.
Su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinde 10 bin 736 ton deniz gökkuşağı alabalığı, 5 bin 308 ton levrek ve 109 ton sazan üretildi.

174 Alo Gıda hattına şikayet yağdı
Güvenilir gıda sağlıklı yaşam kapsamında 174 Alo Gıda hattına 33 adet gıda kaynaklı vaka/salgın ihbarı yapıldı. Diğer şikayetlerle birlikte toplam 686 şikayet incelenirken 48 işletmeye cezai işlem uygulandı.

466 bin dekar alanda kenevir üretiliyor
Türkiye’nin kenevir üretim merkezi olarak dikkat çeken Samsun’da Alaçam, Atakum, Bafra, Havza, İlkadım, 19 Mayıs ve Tekkeköy’de 1’er üretici, Vezirköprü ilçesinde 59 üretici, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde de 1’er olmak üzere toplam 69 üretici bulunuyor. 69 kenevir üreticisi 151 bin 91 dekar alanda kenevir lifi, 308 bin 608 dekar alanda kenevir tohumu üretirken, 6 bin 810 dekar alanda da bilimsel araştırmalar yapılıyor. Böylece Samsun’da tohum üretimi, lif üretimi ve bilimsel araştırma adı altında toplam 466 bin 509 dekar alanda kenevir üretiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 4 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 4 kişi ...
Minik bedenler koronayı bu serviste yeniyor Aylık ortalama 300 çocuk Covid-19 şüphesiyle bu hastaneye getiriliyor OMÜ'nün korona savaşçıları pandemi servisinde gece gündüz çalışıyor Covid-19'u yenen acil doktoru Zengin: "İki kelime söyleyip nefes alamadığımı biliyorum" Uzm. Dr. Emine Erdeniz: "Çocuğu öpmek, sarılmak gibi davranışlardan uzak duralım"
YEREL HABERLER Minik bedenler koronayı bu serviste yeniyor Aylık ...
Bafra'da kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bafra'da kaza: 3 yaralı
Araçlarında uyuşturucu ele geçen 3 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Araçlarında uyuşturucu ele geçen 3 kişiye adli ...
Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ücretsiz Samsun Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Komisyon Toplantısı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ...
Evlerinde 1 kilo esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Evlerinde 1 kilo esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Samsun'da 20 bin 689 uyuşturucu hapla yakalanan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 20 bin 689 uyuşturucu hapla yakalanan 4 ...
Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucuya 4 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucuya 4 tutuklama
Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 1 yaralı Bahçesine giren ineğin sahibi tarafından boynundan vuruldu
YEREL HABERLER Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ...
Samsun'da otomobil, mobilya dükkanına daldı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil, mobilya dükkanına daldı: 4 yaralı
Silahlı çatışmayla ilgili 7 zanlı adliyede
YEREL HABERLER Silahlı çatışmayla ilgili 7 zanlı adliyede
İtfaiyeden 'baca temizliği' uyarısı
YEREL HABERLER İtfaiyeden 'baca temizliği' uyarısı
Samsun´da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Samsun´da sahte içki operasyonu
Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü Deltadaki kuraklık havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü Deltadaki ...
Samsun'da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Samsun'da kaçak içki operasyonu
Atakum Belediyesi Mehmet Soykan Parkı’nı miniklerin kullanımına açtı
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi Mehmet Soykan Parkı’nı miniklerin ...
Pazar yerlerinde terazi denetimi
YEREL HABERLER Pazar yerlerinde terazi denetimi
Ertuğrul Sağlam: “2 futbolcumuzda daha korona virüse rastlandı” Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "Hayalimiz Samsunspor’u Süper Lig’e çıkarmak"
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “2 futbolcumuzda daha korona virüse ...
Havalar ısındı, avı azalan palamudun tanesi 20 liraya çıktı
YEREL HABERLER Havalar ısındı, avı azalan palamudun tanesi 20 liraya ...
Terme’de servis araçları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Terme’de servis araçları dezenfekte edildi
Cumhurbaşkanı 1 Kasım’da Samsun’da
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı 1 Kasım’da Samsun’da
24 sağlık tesisi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı, 900 ağaç kesilmekten kurtuldu
YEREL HABERLER 24 sağlık tesisi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı, 900 ağaç ...
Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Samsunspor’da 2 pozitif vaka
YEREL HABERLER Samsunspor’da 2 pozitif vaka

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X