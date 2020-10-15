Samsun manda varlığında Türkiye’de 1’inci sırada 69 kenevir üreticisi 466 bin dekar alanda kenevir üretiyor Samsun büyükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye’de 12. sırada yer alıyor

Samsun, manda varlığı açısından Türkiye’de 1. sırada yer alırken, toplam 381 bin 912 büyükbaş hayvan varlığı ile de ülke genelinde 12. sırada bulunuyor.

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden olan Samsun’da bitkisel üretim kadar hayvansal üretim de oldukça önem arz ediyor. Hayvan varlığı bakımından 22 bin 50 mandaya sahip olan Samsun, Türkiye’deki toplam manda sayısı bakımından 1. sırada yer alıyor. Türkiye genelinde toplam 184 bin 192 manda bulunuyor. Ayrıca kenevir üretimi noktasında Türkiye’deki pilot illerden biri Samsun’da 69 kenevir üreticisi 466 bin dekar alanda kenevir lifi ve tohumu üretip, bilimsel araştırma yapıyor.



Samsun’da 3 milyondan fazla kanatlı hayvan var

Ayrıca Samsun’da 102 bin 736 kültür sığırı, 191 bin 936 melez sığır ve 65 bin 190 yerli sığır olmak üzere toplam 359 bin 865 sığır bulunuyor. Küçükbaş hayvan sayısı bakımından ise 201 bin 350 koyun ve 23 bin 271 keçi de Samsun’da kayıt altına alındı. Kanatlı hayvan sayısı bakımından da ülke ekonomisinde oldukça büyük bir yer tutan Samsun’da 1 milyon 587 bin 900 et tavuğu, 1 milyon 495 bin 990 yumurta tavuğu, 17 bin 302 hindi, 34 bin 869 kaz ve 23 bin 755 ördek olmak üzere toplam 3 milyon 159 bin 816 kanatlı hayvan bulunuyor.



Toplam 608 adet balıkçı gemisi var

Balıkçı gemileri bakımından Samsun’da 287 adet (09,99 metre ) D plakalı gemi, 48 adet (1011,99 metre) C plakalı gemi, 15 adet (1214,99 metre) B plakalı gemi ve 141 adet de 15 metreden büyük gemi olmak üzere 491 deniz balıkçı gemisi var. 117 iç su balıkçı gemisi ile birlikte Samsun sınırları içerisinde sularda toplam 608 adet balıkçısı gemi bulunuyor.

Su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinde 10 bin 736 ton deniz gökkuşağı alabalığı, 5 bin 308 ton levrek ve 109 ton sazan üretildi.



174 Alo Gıda hattına şikayet yağdı

Güvenilir gıda sağlıklı yaşam kapsamında 174 Alo Gıda hattına 33 adet gıda kaynaklı vaka/salgın ihbarı yapıldı. Diğer şikayetlerle birlikte toplam 686 şikayet incelenirken 48 işletmeye cezai işlem uygulandı.



466 bin dekar alanda kenevir üretiliyor

Türkiye’nin kenevir üretim merkezi olarak dikkat çeken Samsun’da Alaçam, Atakum, Bafra, Havza, İlkadım, 19 Mayıs ve Tekkeköy’de 1’er üretici, Vezirköprü ilçesinde 59 üretici, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde de 1’er olmak üzere toplam 69 üretici bulunuyor. 69 kenevir üreticisi 151 bin 91 dekar alanda kenevir lifi, 308 bin 608 dekar alanda kenevir tohumu üretirken, 6 bin 810 dekar alanda da bilimsel araştırmalar yapılıyor. Böylece Samsun’da tohum üretimi, lif üretimi ve bilimsel araştırma adı altında toplam 466 bin 509 dekar alanda kenevir üretiliyor.

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