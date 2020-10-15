Bafralı kadınlar bisiklet sürmeyi öğreniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafralı kadınlar bisiklet sürmeyi öğreniyor

İHA

Bafralı kadınlar bisiklet sürmeyi öğreniyor

Samsun'un Bafra ilçesinde kadınlara bisiklet sürme eğitimi verildi. Haftanın üç günü eğitim alan kadınlar, bisikleti spordan ziyade şehir içinde ulaşım aracı olarak da kullanmak istiyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde kadınlara “Bisiklet Sürme Eğitimi" verilmeye başlandı. Bisiklet sürmeyi bilmeyen kadınlar, ilk önce bisiklet üzerinde dengede durmasını öğrenerek başladıkları eğitimlere, pedal çevirme ile devam ediyorlar. Çarşamba, cuma ve pazar günleri 15.00 17.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi Bafumbis Bafra Umut Derneği bisiklet evi önünde gerçekleştirilen eğitim, bisiklet sürmeyi bilen bilmeyen herkesi bekliyor.
Eğitimle ilgili bilgi veren Bafra Umut Derneği (BAFUMDER) Başkanı Hülya Yangın Ertekin, “Burada ev kadınlarına bisiklet denge sürüşlerini öğretmek, bisikletli yaşamda kadınlarının da yerini olduğunu göstermek, farkındalık oluşturmak için çalışmalara başladık. Şu anda 10 öğrencimiz var. Pandemiden dolayı da beşerli olarak öğrencilerimizi alarak bisiklet sürüşlerini öğretiyoruz. Kadınlarımıza bahçemizde denge ve sürüşleri öğrettikten sonra sedde yolunda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bisiklet yolunda devam ediyoruz. Dilerim ki Bafra’nın içinde de bisiklet yolları olsun. Kadınlarımız bisikleti spordan ziyade şehir içerisinde ulaşım yolu da olarak kullanabilsinler. Tek dileğimiz bu” dedi.

55 yaşında bisiklet sürmeyi öğreniyor
55 yaşında bisiklet sürmeyi öğrenmek için gelen Esra Acun, “Yıllar önce kullanıyordum. 15 sene ara verdim. Arkadaşım Hülya’yı görünce heveslendim. Fethiye’den Bafra’ya geleli birkaç gün oldu. Bisiklet sürmeyi seviyorum. Hem spor amaçlı hem de kilo vermek için. Çok güzel ve zevkli. Öğrenmek isteyen tüm hanımları bekliyoruz. Ben 55 yaşında bu hevesle geldiysem bütün hanımları bekliyoruz. Buyursunlar gelsinler” diye konuştu.
Kursa gelen Gamze Acar ise, “Muhasebe işinde çalışıyorum. Spor için bisikleti tercih ettim. Hülya hanımın büyük bir desteği var. Bu konuda bizim önümüzü açtı. Bafumbis Derneğini kurdu. Biz de onun sayesinde öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da silahlı kavgada restoran sahibi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı kavgada restoran sahibi yaralandı
Murzioğlu: “Sağlıkçılarımıza minnet borçluyuz” Samsun TSO Müşterek Meslek Komite Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Murzioğlu: “Sağlıkçılarımıza minnet borçluyuz” Samsun ...
Samsun manda varlığında Türkiye’de 1’inci sırada 69 kenevir üreticisi 466 bin dekar alanda kenevir üretiyor Samsun büyükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye’de 12. sırada yer alıyor
YEREL HABERLER Samsun manda varlığında Türkiye’de 1’inci sırada 69 ...
Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 4 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 4 kişi ...
Minik bedenler koronayı bu serviste yeniyor Aylık ortalama 300 çocuk Covid-19 şüphesiyle bu hastaneye getiriliyor OMÜ'nün korona savaşçıları pandemi servisinde gece gündüz çalışıyor Covid-19'u yenen acil doktoru Zengin: "İki kelime söyleyip nefes alamadığımı biliyorum" Uzm. Dr. Emine Erdeniz: "Çocuğu öpmek, sarılmak gibi davranışlardan uzak duralım"
YEREL HABERLER Minik bedenler koronayı bu serviste yeniyor Aylık ...
Bafra'da kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bafra'da kaza: 3 yaralı
Araçlarında uyuşturucu ele geçen 3 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Araçlarında uyuşturucu ele geçen 3 kişiye adli ...
Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ücretsiz Samsun Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Komisyon Toplantısı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ...
Evlerinde 1 kilo esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Evlerinde 1 kilo esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Samsun'da 20 bin 689 uyuşturucu hapla yakalanan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 20 bin 689 uyuşturucu hapla yakalanan 4 ...
Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucuya 4 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucuya 4 tutuklama
Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 1 yaralı Bahçesine giren ineğin sahibi tarafından boynundan vuruldu
YEREL HABERLER Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ...
Samsun'da otomobil, mobilya dükkanına daldı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil, mobilya dükkanına daldı: 4 yaralı
Silahlı çatışmayla ilgili 7 zanlı adliyede
YEREL HABERLER Silahlı çatışmayla ilgili 7 zanlı adliyede
İtfaiyeden 'baca temizliği' uyarısı
YEREL HABERLER İtfaiyeden 'baca temizliği' uyarısı
Samsun´da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Samsun´da sahte içki operasyonu
Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü Deltadaki kuraklık havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü Deltadaki ...
Samsun'da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Samsun'da kaçak içki operasyonu
Atakum Belediyesi Mehmet Soykan Parkı’nı miniklerin kullanımına açtı
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi Mehmet Soykan Parkı’nı miniklerin ...
Pazar yerlerinde terazi denetimi
YEREL HABERLER Pazar yerlerinde terazi denetimi
Ertuğrul Sağlam: “2 futbolcumuzda daha korona virüse rastlandı” Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "Hayalimiz Samsunspor’u Süper Lig’e çıkarmak"
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “2 futbolcumuzda daha korona virüse ...
Havalar ısındı, avı azalan palamudun tanesi 20 liraya çıktı
YEREL HABERLER Havalar ısındı, avı azalan palamudun tanesi 20 liraya ...
Terme’de servis araçları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Terme’de servis araçları dezenfekte edildi
Cumhurbaşkanı 1 Kasım’da Samsun’da
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı 1 Kasım’da Samsun’da

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X