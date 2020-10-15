Emekli hemşire doğru tedavi sayesinde 3. evre meme kanserini yendi

Samsun'da yaşayan 57 yaşındaki emekli hemşire Gülhan Topuz, uygulanan tedavi sayesinde 3. evre meme kanserini memesini kaybetmeden yendi.

Emekli hemşire Gülhan Topuz, 5 ay önce sağ kolunun altında bir kitle fark etti. Şikâyetlerini ertelemeden soluğu VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği’nden Doç. Dr. Yasemin Kemal'in yanında alan Topuz, kendisine yapılan tetkiklerin ardından uygulanan kemoterapi, akıllı ilaç yöntemleri ve ameliyat sonucunda tekrar sağlığına kavuştu.

Hastaya uyguladıkları tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yasemin Kemal, "Hastamız sağ koltuk altında bir kitle fark etmiş. Bu nedenle mart ayında şikâyetlerini ertelemeyerek muayene olmuş. Alınan biyopsi sonucunda meme kanseri olduğu tespit edilmiş. Koltuk altında bezelerin olması, memedeki kitlenin büyük olması ve patolojideki tümör özellikleri nedeniyle ameliyattan önce kemoterapi alması için hasta bize geldi. Hastamıza toplamda 8 kür tedavi uyguladık. Kemoterapinin yanında da tümörün özelliği nedeniyle akıllı ilaç verdik. Sonra hastamızı ameliyata gönderdik. Meme koruyucu cerrahide hastamızın memesinde bulunan kitle ve koltuk altındaki bezeler alındı. Alınan kitle ve bezelerin patolojisinde ise hiçbir canlı tümör hücresi olmadığını gördük. Tedavilerin tamamı pandemi döneminde geçmesine rağmen başarılı bir şekilde tedavisi tamamlandı. Kendisi artık hem kolunu rahatça kullanabiliyor hem de memesini kaybetmemiş oldu" dedi.



"Kendinizi muayene edin"

İnsanlara erken teşhis konusunda da uyarılarda bulunan Doç. Dr. Kemal, "Biliyoruz ki ekim ayı ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’dır. 40 yaşından itibaren her kadın mutlaka her yıl mamogrofi ve meme ultrasonlarını yaptırmalıdır. 20'li yaşlardan itibaren düzenli bir şekilde kendi kendisini muayene etmeli ki ufak bir değişikliği fark ederek doktora gidebilsin. Pandemi döneminde de olsa meme kontrolünde elimize bir kitle geldiğinde veya bir değişim fark ettiğimizde doktora gitmeliyiz" diye konuştu.



"3032 yıldır sigara içiyordum, hemen o gün bıraktım"

İnsanların erken muayene olmaktan korkmamaları gerektiğini söyleyen Gülhan Topuz ise, “Kolumun altındaki kitle göğsümü sancılandırıyordu. Biyopsi olduktan sonra meme kanseri olduğumu öğrendim. Doç. Dr. Yasemin Kemal hocamızı tavsiye ettiler, vakit kaybetmeden gelip tedavimi oldum. Tedavi sürecim çok başarılı geçti. Şimdi iyiyim. Ben şikâyetlerim başladığı anda hemen doktora gittim, hiç tereddüt etmedim. 3032 yıldır sigara içiyordum, o gün bıraktım. Meme kanseri teşhisi konan hastalar doktorlarına güvensinler. Tabii, kemoterapi dönemi olunca bazı zorlukları oluyor ama atlatıyorsunuz. Zor anlarım oldu ama çekinecek hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

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