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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taş hastalığı tedavisinde 'ses dalgası' ve 'lazer' yöntemi

İHA

Taş hastalığı tedavisinde 'ses dalgası' ve 'lazer' yöntemi

Üroloji Uzmanı Dr. Gürkan Özkan, böbrek içerisinde basınç artışına neden olarak şiddetli ağrı ile birlikte organın fonksiyonlarında bozulmalara sebebiyet veren taş hastalığında tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Uzmanı Dr. Gürkan Özkan, ortaya çıkan şiddetli ağrı sebebiyle insan hayatını olumsuz etkileyen taş hastalığının tedavisinde uygulanan ses dalgası ve lazer yöntemi hakkında önemli bilgiler aktardı.

Taş hastalığı nedir
İnsanlarda ciddi ağrılara yol açan ve taş oluşumu nedeniyle böbrek ve mesane fonksiyonlarında da değişik sağlık sorunlarını ortaya çıkaran taş hastalıkları, bazı kişilerde ağrı gibi bir belirti vermeden de sessizce ortaya çıkabileceğini ifade eden Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Uzmanı Dr. Gürkan Özkan, "Taş oluşumunda pek çok neden sorumlu tutulmaktadır. İdrarda çok sayıda kimyasal madde vardır. İdrarda bulunan bazı maddeler taş oluşma riskini ortaya çıkarır. Hastalıkta en önemli faktör genetik yani ailesel yatkınlık olmasıdır. Taş hastalıklarında şiddetli ağrı olmakta birlikte, hiç ağrıda olmayabilir” dedi.

Taş hastalığının belirtileri
Taş hastalığının belirtileri hakkında bilgi veren Dr. Gürkan Özkan şöyle devam etti:
“İdrar yaparken yanma, kanama gibi bozukluklar gösterebilir. Ama daha çok görülen hastalar tarafından bilinen aşırı ve şiddetli ağrıdır. Hastalıkta teşhis fiziki muayene ile olmaktadır. Ultrason grafiği, gerektiğinde bilgisayarlı taş tomografisiyle yüzde yüz tanı koyulabilmektedir. Hastalıkta tedavi böbrekten mesaneye kadar olan taşlara, taş kırma ses dalgasıyla olduğu gibi, 1,5'tan büyük olan taşlarda ise kapalı böbrek taş ameliyatı yapmaktayız. Böbrek ile mesane kanalı arasındaki taşlara da lazer yöntemi kullanarak, taşı operasyon sırasında taşı kum haline getirip almaktayız. Hasta 1 saat sonra normal hayatına dönebilmektedir.”

Taş hastalığında tedavi yöntemleri
Taş hastalığının tedavi yöntemlerine değinen Özkan, “Ses dalgası ve lazer arasında nasıl bir fark vardır sorusunda ise; Ses dalgası tedavisi normalde vücut dışından bir cihaz tarafından vücuda gönderilen ses dalgalarıyla böbrek ve ürinerdeki taşların kırma yöntemidir. Buradaki olay ses dalgası gönderildiğinde böbreğin içinde ya da kanalda taşı kırıp ufalamakta ve daha sonra hasta bunları normal yollarla kendi düşürmek üzere evine gönderilmektedir. Lazer yönteminde ise küçük bir operasyondur. İdrar yolundan bir cihaz yöntemi ile girerek taşı görerek lazer ışınıyla taşı kum haline getirip aynı seansla da almaktayız" diyerek sözlerine son verdi.

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