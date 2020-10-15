Covid-19 olan Afgan uyruklu doktor, ambulans uçakla Türkiye´ye getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19 olan Afgan uyruklu doktor, ambulans uçakla Türkiye´ye getirildi

DHA

Covid-19 olan Afgan uyruklu doktor, ambulans uçakla Türkiye´ye getirildi


Zeynep Irmak ÖCAL, Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi alan Afganistan uyruklu Ahmad Zarif Sedeqi (30), yıllık izin için gittiği ülkesinde Covid-19'a yakalandı. Türkiye´de tedavi olmak isteyen Sedegi, Sağlık Bakanlığı´nın gönderdiği ambulans uçakla Samsun´a getirildi.
OMÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi alan Afganistan uyruklu Ahmad Zarif Sedeqi, 23 Eylül tarihinde yıllık izne ayrılınca ülkesi Afganistan´a gitti. Yaklaşık bir hafta önce öksürük ve nefes darlığı şikayetleri başlayan Sedeqi, Afganistan´da bir hastaneye başvurdu ve kendisine Covid-19 testi yapıldı. Burada yapılan tetkiklerde Sedeqi'nin, testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan Sedeqi, başvurduğu hastanede yeterli imkan olmadığı gerekçesiyle tedavisi yapılamadı.
TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ
Şikayetleri artan Afgan uyruklu doktor Sedeqi, tedavi için Türkiye´den yardım istedi. Sağlık Bakanlığı´nın devreye girmesiyle Sedeqi, bugün Samsun´a getirildi. Saat 13.30 sıralarına ambulans uçakla Çarşamba Hava Limanı´na getirilen Sedeqi, yoğun tedbirlerle apronda bekleyen ambulansa bindirildi. Sedeqi, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak Öcal, Hakan AKGÜN
2020-10-15 14:29:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İneğinin girdiği bahçenin sahibini tabancayla vuran şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER İneğinin girdiği bahçenin sahibini tabancayla vuran ...
Rektör Ünal: “İmalarla Türk toplumunun bilincini test ediyorlar”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “İmalarla Türk toplumunun bilincini test ...
Taş hastalığı tedavisinde 'ses dalgası' ve 'lazer' yöntemi
YEREL HABERLER Taş hastalığı tedavisinde 'ses dalgası' ve 'lazer' ...
Emekli hemşire doğru tedavi sayesinde 3. evre meme kanserini yendi
YEREL HABERLER Emekli hemşire doğru tedavi sayesinde 3. evre meme ...
Türk Dünyası Derneği Karadeniz Bölge Başkanı Mustafa Öztürk oldu
YEREL HABERLER Türk Dünyası Derneği Karadeniz Bölge Başkanı Mustafa ...
Başkan Deveci’den Karadeniz’in ilk gıda bankası için dayanışma çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Deveci’den Karadeniz’in ilk gıda bankası için ...
Bafralı kadınlar bisiklet sürmeyi öğreniyor
YEREL HABERLER Bafralı kadınlar bisiklet sürmeyi öğreniyor
Samsun'da silahlı kavgada restoran sahibi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı kavgada restoran sahibi yaralandı
Murzioğlu: “Sağlıkçılarımıza minnet borçluyuz” Samsun TSO Müşterek Meslek Komite Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Murzioğlu: “Sağlıkçılarımıza minnet borçluyuz” Samsun ...
Samsun manda varlığında Türkiye’de 1’inci sırada 69 kenevir üreticisi 466 bin dekar alanda kenevir üretiyor Samsun büyükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye’de 12. sırada yer alıyor
YEREL HABERLER Samsun manda varlığında Türkiye’de 1’inci sırada 69 ...
Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 4 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 4 kişi ...
Minik bedenler koronayı bu serviste yeniyor Aylık ortalama 300 çocuk Covid-19 şüphesiyle bu hastaneye getiriliyor OMÜ'nün korona savaşçıları pandemi servisinde gece gündüz çalışıyor Covid-19'u yenen acil doktoru Zengin: "İki kelime söyleyip nefes alamadığımı biliyorum" Uzm. Dr. Emine Erdeniz: "Çocuğu öpmek, sarılmak gibi davranışlardan uzak duralım"
YEREL HABERLER Minik bedenler koronayı bu serviste yeniyor Aylık ...
Bafra'da kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bafra'da kaza: 3 yaralı
Araçlarında uyuşturucu ele geçen 3 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Araçlarında uyuşturucu ele geçen 3 kişiye adli ...
Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ücretsiz Samsun Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Komisyon Toplantısı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ...
Evlerinde 1 kilo esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Evlerinde 1 kilo esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Samsun'da 20 bin 689 uyuşturucu hapla yakalanan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 20 bin 689 uyuşturucu hapla yakalanan 4 ...
Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucuya 4 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da 425 bin TL'lik uyuşturucuya 4 tutuklama
Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 1 yaralı Bahçesine giren ineğin sahibi tarafından boynundan vuruldu
YEREL HABERLER Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ...
Samsun'da otomobil, mobilya dükkanına daldı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil, mobilya dükkanına daldı: 4 yaralı
Silahlı çatışmayla ilgili 7 zanlı adliyede
YEREL HABERLER Silahlı çatışmayla ilgili 7 zanlı adliyede
İtfaiyeden 'baca temizliği' uyarısı
YEREL HABERLER İtfaiyeden 'baca temizliği' uyarısı
Samsun´da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Samsun´da sahte içki operasyonu
Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü Deltadaki kuraklık havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü Deltadaki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X