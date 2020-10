Palamut Karadeniz’e ‘elveda’ demeye hazırlanıyor Palamutların tanesi 15 TL’den satılıyor

Sezonun açıldığı günden beri balıkçıları ve vatandaşları doyuran palamutta sezonun sonuna yaklaşılıyor.

Türkiye’de av sezonu 1 Eylül itibariyle başladı. Sezonun başlamasıyla birlikte özellikle Karadeniz’de palamut patlaması yaşandı. Çingene palamudu ile başlayan süreç kiloluk palamutlara kadar devam ederken, vatandaşlar da palamuda doydu. 45 gündür her gün bolca çıkan palamut yavaş yavaş yerini diğer balık türlerine bırakmaya başladı.



“Palamudun gitmesine 15 gün kaldı”

Palamut sezonunun bitmesine 15 gün kaldığını belirten balık satıcısı Onur Can Köse, “Palamut bolluğu ilk günkü gibi devam ediyor. Havalar soğuyunca fiyatı pahalı oluyor, düzelince de ucuzluyor. Bugün yarım kiloluk palamudun tanesi 8 TL, kiloluk palamudun tanesi ise 15 TL’den satılıyor. Palamut bolluğu 15 gün daha devam eder. Balığın şu anda tam yağlı zamanı. Balık donduracak vatandaşlar, dolaplarına balığı stok edebilir. 15 gün sonra bu palamut yok. Palamudun peşine çinakop ve hamsi gelecek. Bu ara çeşit bollanıp, büyüdü. Barbun kilo 15 TL, mezgit kilo 20 TL, zargan kilo 30 TL, alabalık kilo 20 TL, istavrit kilo 15 TL, çinakop kilo 30 TL, sazanın kilosu 15 TL, levrek ve çipurada ise kilo 30 TL’den bolca rağbet görüyor” dedi.



“Palamut gidecek, Karadeniz efsanesi hamsi gelecek”

Bu sezon hamsinin de palamut kadar bol olmasını umduklarını ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, “45 gündür palamut sattık. Göç balığı olan palamut geri gidiyor. Bir efsane giderken, diğer efsane geri gelecek. Hamsi ve çinakop da inşallah bu sene bol olur. Balığın fiyatı her zaman değişiyor. Kiloluk palamut 15 TL, yarım kilo gelen 8 TL ve çingene palamudu da 5 TL’den satıyor. Gözümüz Karadeniz’in 1 numaralı balığında. Hamsiyi bekliyoruz. Sezonun ilk hamsileri tek tük gelmeye başladı ve şu anda 20 TL’den satılıyor. İnşallah bollaştıkça hem boyu uzar hem de fiyatı düşer” diye konuştu.

Balık tezgahlarında çeşit çoğalınca, Samsunluların balığa olan ilgisi de diğer günlere nazaran daha çok oldu.

