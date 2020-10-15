Bahçesine giren ineğin sahibini tabancayla vurdu

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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da bahçesine giren ineğin sahibi A.C.'yi (71) tabanca ile boynundan vurarak yaralayan İ.C. (75), gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Tekkeköy ilçesi Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.C.'ye ait inek, İ.C.'nin evinin bahçesine girip, otlamaya başladı. Bunun üzerine A.C. ile İ.C. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.C., İ.C.'nin kafasına kazma sapıyla vurdu. Yaralanan İ.C. de belinden çıkardığı tabancayı A.C.'ye ateşledi. Boynundan vurularak yaralanan A.C., ihbar üzerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri ise, İ.C.'yi gözaltına aldı. Başından yaralı olan İ.C., hastanedeki tedavisinin ardından karakola götürüldü. İfadesi alınan İ.C., adliyeye sevk edilirken, tedavi altındaki A.C.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-10-15 16:00:58



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