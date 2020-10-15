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YEDAŞ'tan 'Sınıf Tam Öğretmenim' kampanyasına 'tablet' desteği

İHA

YEDAŞ'tan 'Sınıf Tam Öğretmenim' kampanyasına 'tablet' desteği

YEDAŞ, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenciler için başlatılan 'Sınıf Tam Öğretmenim' kampanyasına tablet desteğinde bulundu.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından pandemi sürecinde internet erişimi, internete bağlanacak cihazı veya evinde televizyonu olmayan öğrencilerin EBA canlı derslerden ve EBA portalından yararlanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Sınıf Tam Öğretmenim Projesi’ne YEDAŞ'tan da destek geldi. YEDAŞ, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında kampanyaya 10 tablet ile destek oldu.
Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde toplam 40 bin kilometrelik alanda 3 milyon tüketiciye kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan 'Sınıf Tam Öğretmenim' başlığı altındaki seferberlik hamlesine, tablet bağışıyla tam destek verdi.

YEDAŞ'tan sosyal sorumluluk
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan YEDAŞ Samsun Bölge Müdürü Uğur Asan, "Ülkemizi sarsan pandemi nedeniyle devam eden uzaktan eğitim sürecinde kurumlar farklı projeler düzenleyerek süreci en iyi şekilde yönetmek için performans sergiliyor. Biz de YEDAŞ olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerimize bir yenisi daha ekleyerek, komşumuz Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 10 tabletle destek olduk. Amacımız ekonomik şartları nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan öğrencileri de tam anlamıyla eğitime dahil edebilmek. Tableti olmadığı ve eğitim sürecine dahil olamayan öğrenciler için başlatılan kampanyaya destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

“Her kurum destek vermeli”
Bölge Müdürü Asan ayrıca, "Öğrenciler ülkemizin geleceği ve bu süreçte onlara destek olmak bizim de görevimiz. Bu kampanyaya hep birlikte destek verelim” çağrısında bulundu.
Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik ise YEDAŞ Samsun Bölge Müdürü Uğur Asan’a katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Pandemi süresince uzaktan eğitime katılan öğrencilerimizin hiçbirinin mağdur olmasını istemiyoruz, bu sebeple her kurumdan destek bekliyoruz. Bu dayanışmaya destek vererek örnek olan YEDAŞ'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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