Terör örgütü HTŞ üyesi 4 şüpheli adliyede (2)

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TUTUKLANDILAR

Samsun'da, silahlı terör örgütü Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) üyesi olarak Suriye'de faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Ş.M, S.C, H.K ve V.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Denizli´den Samsun´a getirilen H.K.´nın ise jandarma karakolunda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-10-15 18:57:32



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