Samsun Valiliği'nden 'okulda karantina' açıklaması

Samsun Valiliği, İlkadım ilçesinde bulunan bir okulda 2 öğretmen ve 3 öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine, temaslı olabilecek öğrenciler ve öğretmenlerin karantinaya alınması kararlaştırılarak uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi.

Samsun Valiliği tarafından, "Samsun’da bir okulda 240 kişi karantinaya alındı” başlıklı haberlerle ilgili basın açıklaması yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, “İlkadım ilçesinde 31 Ağustos tarihi itibariyle Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezi olan Baruthane Ortaokulu’nda, gerekli hijyen ve temizlik sağlanmasının ardından her sınıfa dezenfektan, okul ana girişine sensörlü dezenfektanlar ve uyarı levhalarının temininden sonra 8. sınıf velileri ile uzaktan toplantı yapılarak gerekli ön bilgilendirmeler sağlanmış, sonrasında 235 öğrenci ile kurslar başlatılmıştır. Okul yönetimi ve öğretmenlerimizce öğrencilerimize ilk gün sosyal mesafeye uygun gerekli korona virüsü bilgilendirmeleri yapıldıktan sonra bir sınıfta en fazla 15 öğrenci olacak şekilde planlamanın yapıldığı ve teneffüs aralarında nöbetçi öğretmenlerle öğrencilerin birbirleriyle temasın önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasından sonra 31 Ağustos 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen kurslarda herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Yüz yüze eğitim ile ilgili tüm eğitim kademelerimizde öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı’nca gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik tahsis edilen ödenekler ve yerel imkanlar doğrultusunda dezenfektan ve tedbir amaçlı ihtiyaç duyulan tüm hijyen malzemeleri temin edilmek suretiyle okullarımız eğitim öğretime açılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE arasında imzalanan ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü’ kapsamında ilimizde bulunan okulların 'Okulum Temiz Belgesi' almak için Samsun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan başvurular üzerine şu ana kadar 211 okula ‘Okulum Temiz Belgesi’ verilmiştir. Türkiye’de en yüksek oranda ‘Okulum Temiz Belgesi’ almaya hak kazanan iki ilden birisi olan ilimizde bulunan okullarda Kovid19 ile ilgili tüm tedbir ve önlemler alınmıştır" bilgileri verildi.



Uzaktan eğitime geçilmesi noktasında veliler bilgilendirildi

Açıklamanın devamında ise, "11 Ekim Pazar günü adı geçen okulumuzdan bir öğretmenimizin rahatsızlanması haberi üzerine okul yönetimine yapılan bilgilendirme doğrultusunda okul/ilçe yönetimlerince alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi neticesinde 8. sınıfların 12 Ekim’de yüz yüze eğitime açılması risk teşkil ettiği değerlendirildiğinden öncelikle veliler bilgilendirilmiş, yüz yüze eğitime okulun hijyen ve temizliği için 1 gün ara verilmesi sağlanmıştır. 13 Ekim Salı günü tekrar aynı okulumuz öğretmenlerinden 1 öğretmenimiz ve 3 öğrencimizin de test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yapılan durum değerlendirmesi sonucu öğrencileri riske atmamak için filyasyon ekibiyle birlikte yoğun çalışarak temaslı olabilecek öğrenciler ve öğretmenlerin karantinaya alınması kararlaştırılarak uzaktan eğitime geçilmesi noktasında velilerimiz şeffaf bir şekilde bilgilendirilmiştir. Destekleme ve yetiştirme kurslarında görülen pozitif vakalar ile karantinada bulanan öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlık durumları il/ilçe ve okul yönetimlerimiz ile ilgili sağlık kuruluşlarınca yakından takip edilmekte olup ayrıca ilimizdeki okulların bulaş açısından riskli olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden oluşan bir ekip kurulmuştur” denildi.

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