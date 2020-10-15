Samsun'da sağlıkçılar, şarkı söyleyip moral buldu



Miraç ŞENTÜRKHakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, koronavirüs ile mücadele veren sağlık çalışanlarının hastane mesailerindeki dinlenme saatinde şarkı söyleyip, dans ederek moral bulduğu görüntüler, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kente, Gazi Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, Kovid19 salgınıyla mücadele ederken morallerini de yüksek tutmaya çalışıyor. Koronavirüsle mücadelede en ağır yükü taşıyan, gecegündüz fedakarca hizmet veren sağlık çalışanları, yoğun mesailerindeki dinlenme saatinde müzik ve tahta kaşık eşliğinde şarkı söyleyip, dans etti. Renkli görüntülere sahne olan bu anlar da, hastanedekilerce cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sağlıkçıların mini resitalle stres attığı görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada binlerce takipçinin beğenisi toplayıp, ilgi odağı oldu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Miraç ŞENTÜRKHakan AKGÜN

2020-10-15 20:53:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.