Rektör Aydın: “Bilgi alışverişi yoluyla iş dünyasına rehberlik edebiliriz” TAYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Serinkaya'dan Rektör Aydın'a ziyaret

TürkArap Yatırımcı ve İş Adamları Derneği (TAYİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Serinkaya ve yönetim kurulu üyeleri Samsun Üniversitesi(SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı İlkadım Rektörlük Ofisi'nde ziyaret etti.

Yurt içi ve yurt dışı faaliyetler gerçekleştirerek, Türkiye’nin Arap ülkeleri ile ticari faaliyetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyleyen Oğuzhan Serinkaya, kuruluş amaçları ve yürütecekleri faaliyetler hakkında Rektör Aydın'a bilgi verdi. Derneğin yapısı ve çalışma yöntemlerine dair bilgilendirmede bulunan Serinkaya, "Dernek üyelerimiz Türk ve Arap işadamlarından oluşuyor. TAYİAD olarak Türk ve Arap iş çevrelerine ticaret, ekonomi, finansman, sanayi ve benzeri konularda görüş bildirip uygulama çalışmalarında destek olmak için çalışmalar yapacağız" dedi.

Ticari ilişkilerin toplumsal ve ekonomik kalkınma ile kültürel gelişmeyi beraberinde getirdiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Üniversitemiz ve iş dünyası arasında sosyal ve ticari şuuru geliştirerek işbirliğini sağlamak ve böylece daha ileri bir toplum düzeyine ulaşmak için projeler üretmek önem taşımaktadır. Özellikle bilgi alışverişi yoluyla iş dünyasına rehberlik yapabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Üniversitenin gelişimi, iş dünyası ve eğitim gibi konularda istişarelerin yapıldığı ziyarette Oğuzhan Serinkaya ve Prof. Dr. Mahmut Aydın karşılıklı memnuniyetlerini dile getirerek birbirlerine teşekkürlerini sundular. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

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