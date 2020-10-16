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Esnaftan AVM'ye 'çöp kokusu' tepkisi Şehrin merkezinde çöp kokusu AVM'den yayılan koku müşterilerini kaçırıyor

İHA

Esnaftan AVM'ye 'çöp kokusu' tepkisi Şehrin merkezinde çöp kokusu AVM'den yayılan koku müşterilerini kaçırıyor

Samsun’da esnaflar bir alışveriş merkezinde(AVM) bulunan çöp konteynerlerinin çevreye kötü koku yayarak rahatsızlık verdiğini iddia etti.
Bulvar AVM ile komşu olan Site Cami esnafı iş yerlerinin hemen karşısında yer alan çöp konteynerlerinin çevreye yaydığı koku nedeniyle işlerini kötü yönde etkilediğini belirtti. Kokunun iş yerlerine kadar geldiğini öne süren esnaf konuyu AVM yönetimiyle defalarca iletmelerine rağmen konteynerleri yer altına aldıramadıklarını savundu.

"Sabahtan akşama kadar bir kokunun içinde yaşıyoruz, bu çöpün buradan kalkması lazım"
Esnaflardan Celalettin Yeşil, “Sabah geliyoruz, kokudan duramıyoruz. Çay ocağı var, kokudan insanlar oturmuyor. Sabah geliyor çöp arabaları 1 saate yakın çöpü boşaltıyor, temizliyor. Akşam da geliyorlar burada bir koku oluşuyor. Sabahtan akşama kadar bir kokunun içinde yaşıyoruz biz burada. İnsanlar oturmuyor çekip gidiyorlar. Gidince haliyle esnaf olarak rahatsız oluyoruz. Bu çöpü aşağıya alabilirler. Saklayabilirler, bu kokuyu da önleyebilirler. Temizlikte yapılabilir. Doğru dürüst temizlik de yapılmıyor. Bu çöpün bir an önce buradan kalkması lazım. İlk açıldığı zaman karşı taraftaydı onlar rahatsız oldu. Tekrar buraya getirdiler. Bizde rahatsızız. Camiye de rahatsızlık veriyor. Bir gürültü oluyor. Zaten yarım saate yakın bir çöp boşaltma işi var. Sesten dolayı da rahatsız oluyoruz” dedi.
Terzilik yapan Turan Gür, “Kokudan ziyade hastalık saçıyor zaten. Görüntü olarak da pis. Hele yazın sıcak havalarda oturulacak durulacak gibi değil. Hem çay bahçesinde oturanlar hem biz esnaflar olarak şikayetçiyiz bu durumdan. Kaç defa bunu dile getirmemize rağmen çözüm bulunamadı. Sadece kulak arkası yaptılar, hiç ilgilenmediler. Ama ortalık mikrop saçıyor. Görüntü hiç hoş değil. Bir de Samsun’un merkezinde yani bu ve hiç yakışmıyor” diye konuştu.
Büfe işleten Bülent Öztürk, “Bu tamamen bir rezillik. Başka da bir şey değil. Halk olarak esnaf olarak ortadayız. AVM yönetimi kesinlikle ‘kendi istediğimiz şekilde olacak’ zihniyetinde. Konteynerlerin yeri normalde gömmeli. Karşıda hemen yer altına gömmeliydi bunlar. Proje de o şekilde ama ‘burayı set yapıp bu tarafı komple kesmek, hem de her türlü rahatsızlığı bu tarafa vermek’ amacıyla mıdır artık, maksadı bu mudur Bulvar AVM’nin bilemiyoruz. Bu tamamen rezillik başka bir şey değil. Samsun’un merkezinde şu görüntü el insaf başka diyecek kelime yok” şeklinde konuştu.

AVM'den açıklama
Bulvar AVM yönetimi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, “Buradaki problem bizden yana değil. Bizim markalarımızdan yana hiç değil. Orası büyük oranda Gazi Caddesi esnafı ve Site Cami tarafından kullanılıyor. Bizim çöpler konusunda kendi markalarımıza yaptırımımız var. Kesinlikle açık ve düzensiz bir şekilde çöpe izin vermiyoruz. Çöplerin koku vermemesi adına gerektiği gibi ağızları kapalı ve poşetlenmiş şekilde oraya atılmasını sağlıyoruz. Her şey gerektiği gibi yapılıyor. O alanı her gün yıkıyoruz. Orada bütün esnafın çöp yükünü de çekiyoruz. Elimizden ne geliyorsa yıkamasını, dezenfektesini gerçekleştiriyoruz. Şikayetçi olması gereken aslında biziz. Biz bunları oradan kaldırsak sokaklara bırakıyorlar. Kartlı sistem yaptık bir keresinde çöpleri üstünden attılar, dışarı bıraktılar. Daha önce yeraltı çöpü olarak düzenlenmesi için çabamız oldu ama bazı sebeplerden olamadı” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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