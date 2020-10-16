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Samsun´daki tramvay kazaları kamerada

DHA

Samsun´daki tramvay kazaları kamerada


Hakan AKGÜNZeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da hizmet veren tramvayların karıştığı kazalar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Samsun'da. her gün 36,5 kilometrelik bir hatta 29 tren ile hizmet veren tramvayların karıştığı bazı kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yayaların dikkatsiz bir şekilde tramvay hattına girdiği gözlenirken, sürücülerin de kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden olduğu görüldü. Kentte, son 3 yılda tramvay hatlarında 21 yaya, 45 araç kazası meydana geldi.
Görüntülerde, Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi´nde ışık ihlali yapan bir cip, hemzemin geçitte tramvayla çarpıştı. Kazada vatmanın dikkati faciayı önledi. Bir diğer kaza da Atakum ilçesine bağlı Mimar Sinan Tramvay Durağı´nda oldu.. Yine ışık ihlali yapan bir aracın, hemzemin geçide ani dönüş yapması sonucu tramvay duramayarak, araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Görüntülere yansıyan diğer kaza da Ondokuz Mayıs Üniversitesi içerisinde meydana geldi, hemzemin geçitte duran araca, tramvay çarptı. DHA-Genel Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN, Zeynep Irmak ÖCAL
2020-10-16 11:21:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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