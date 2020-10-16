OMÜ tüm üniversite öğrencilerine kapılarını açtı

Üniversiteler ile iş birliğine giden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun ve ilçelerinde bulunan üç kampüsünde bilgisayar laboratuvarı, internet altyapısı ve kütüphane hizmetini tüm üniversite öğrencilerine açtı.

Ü niversitelerarası iş birliğiyle başka kentlerde yaşayan OMÜ öğrencileri de bulundukları şehirdeki üniversitelerin sağlayacağı imkânlarından faydalanma olanağına kavuştu.

OMÜ; Kovid19 pandemisi tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimin yapılamadığı şu günlerde uzaktan eğitim (online) olanaklarına ulaşmakta zorluk çeken kendi öğrencileri başta olmak üzere tüm üniversite öğrencilerine fiziki ve teknolojik olanaklarından faydalandırıyor. Samsun ve ilçelerinde yaşayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra, farklı üniversitelerde eğitimlerine devam eden ve internet altyapısı, yeterli teknik imkânları bulunmayan öğrencilerin uzaktan eğitime kesintisiz katılabilmelerini sağlamak için Kurupelit Kampüsünde Merkez Kütüphane, Bafra ilçesinde Turizm Fakültesi ve Çarşamba ilçesinde Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu bilgisayar laboratuvarı, Covid19 pandemi kuralları uygulanarak kapasitesi oranında tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına sunuldu.



OMÜ öğrencileri bulundukları şehirde üniversitelerin imkânlarına erişebilecek

Tüm üniversite öğrencilerine imkânlarını kullandıran OMÜ, öğrencileri için diğer üniversitelerle de iş birliğine gitti. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), geçen dönemin sonunda “Dijital ortamlara erişimi olmayan öğrencilere yönelik çözümlerin üretilmesi kapsamında diğer üniversitelerle iş birlikleri yapılması” önerisi bağlamında OMÜ de ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerle iletişime geçerek öğrencilerine teknolojik ve dijital imkânların kullandırılması, bu konuda gerekli kolaylığın sağlanması için girişimlerde bulundu. Ayrıca bu yönde gelen taleplere de olumlu yanıt verdi. Sağlanan bu imkânla farklı illerde yaşayan OMÜ öğrencileri bulundukları şehirlerdeki üniversitelerin sunduğu bu fırsat ve olanaklarına erişebilecek. Merkez Kütüphane çalışma saatleri ve Covid19 salgını sürecinde uyulması gereken kurallara kütüphane.omu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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