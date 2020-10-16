Bu camide cuma hutbesi, kılıçla okunuyor



Hüseyin KALAYMiraç ŞENTÜRK/LADİK(Samsun), (DHA) SAMSUN´un Ladik ilçesindeki Cuma Camisi´nde görevli imam Muhammet Aksel, cuma hutbesini elinde kılıçla okuyor. Müslümanların 1075 yılında ilçeyi fethetmesinin ardından uygulanmaya başlanan gelenek, yıllardır yaşatılıyor.

Hristiyanların yaşadığı Ladik, 1075 yılında Melik Ahmet Danişment Gazi´nin komutanları tarafından fethedildi. İlçeyi fetheden komutan, bugünkü caminin yerinde bulunan kilisede cuma namazı kılmaya karar verdi. Komutan ve askerleri, düşman tehdidine karşı cuma namazını yanlarındaki kılıçlarıyla kıldı. O günden sonra kilise, camiye dönüştürüldü. Görevli imamlar da cuma namazı hutbesini artık hep ellerinde kılıçla okudu.

Halk arasında 'kılıçlı cami' olarak da bilinen Cuma Camisi'nde 3 yıldır görev yapan imam Muhammet Aksel, "Camimiz çok eski tarihlere dayan bir cami. Burada cuma hutbelerini elimizde kılıç ile okuyoruz. 1075 yılında burası fethedilmiş. Bu bölge fethedildiğinde fetih cuma gününe denk geliyor. Komutan cuma namazı kılmak için bu civarda yer arıyor. Daha sonra ise bu kiliseyi tespit ediyor. Ardından bu kiliseyi camiye çevirip, daha henüz düşman tehlikesi geçmediğinden hutbesini kılıç ile okuyor. Aynı şekilde askerleri de kılıçlarını yanından ayırmıyor. Bu şekilde cuma namazı burada kılınmış oluyor. Biz de o günden bugüne kadar bu kadim geleneği burada devam ettiriyoruz" dedi.

Ladik'te 1943 yılında büyük deprem olduğunu aktaran Aksel, "Kılıcın aslının o depremde kaybolduğu söyleniyor. Daha sonra ise o dönemde buradaki komutanlardan veya vatandaşlardan birisi şu an kullanılan kılıcı camimize hediye ediyor. Biz de bu kılıçla cuma namazında hutbemizi okumaya devam ediyoruz. Yerli ve yabancı birçok insan buraya gelip ziyaret ediyorlar. Kılıçla hutbe okunduğunu görünce çok şaşırıyorlar. Kılıç hakkında bilgi almak istiyorlar. Bizler de gelen herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Ladik Hüseyin KALAY-Miraç ŞENTÜRK

2020-10-16 12:54:00



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