Terör örgütü HTŞ üyesi 5 şüpheli tutuklandı

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN merkezli silahlı terör örgütü HTŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) üyesi oldukları ve Suriye'de faaliyet gösterdikleri belirlenen Suriye uyruklu 5 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerden 4'ünün Bafra ilçesinde, 1'inin ise Denizli'nin Buldan ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Ş.M, S.C, H.K., V.A. ve H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-10-16 14:29:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.