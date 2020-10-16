Samsun'dan Kırgızistan’a 180 bin adet maske Samsun kardeş şehri Bişkek'e 180 bin maske desteğinde bulundu

Samsun’dan Kırgızistan’a pandemi sürecinde destek olmak için 180 bin adet maske gönderildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törende Kırgızistan’a destek mesajları verildi. Samsun’un kardeş şehri, Kırgızistan’ın başkenti olan Bişkek’e destek olmak için 180 bin adet maske bugün yola çıktı. Samsunluların ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı, Kızılay’ın destekleri ile yardım Bişkek’e ulaştırılacak.



"Bu zor dönemde yanlarında olmayı arzu ettik"

Törende konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’in 10 yıldır kardeş şehriyiz. Bu zor dönemde yanlarında olmayı arzu ettik. Samsunluların ve belediyemizin katkısı ile Kızılay’la birlikte oluşturduğumuz tıbbi malzemeyi bugün Bişkek’e yolcu ediyoruz. Kırgızistan halkının huzura ve demokrasiye kavuşmasını buradan temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi ülkemiz son 20 yılda yakaladığı istikrarla birlikte nereden nereye geldiğini gördük. Kırgızistan halkının da birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürümesini arzu ediyoruz” dedi.

Düzenlenen törene Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habip Demirel ve vatandaşlar katıldı. Törenin sonunda Samsun Müftüsü Çakır dua etti.

180 bin adet maske Kızılay tarafından Bişkek’e ulaştırılacak.

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