Sazlık alanda yangın

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Samsun’un Terme ilçesinde bir sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Terme ilçesine bağlı Sancaklı Mahallesi’nde bulunan sazlık bir alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Çıkan yangını görev çevre sakinleri durumu Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale gederek söndürdü.

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