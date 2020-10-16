Terme’de 200 öğrenciye tablet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terme’de 200 öğrenciye tablet

İHA

Terme’de 200 öğrenciye tablet

Alt yapı eksikliklerinden dolayı uzaktan eğitime erişim sağlayamayan öğrenciler için başlatılan “Sınıf Tam Öğretmenim” projesi kapsamında Terme’de ilk etapta 200 öğrenciye tabletleri dağıtıldı.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Sınıf Tam Öğretmenim’ projesine, Samsun’un Terme ilçesinden 200 tablet desteği sağlandı.
İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve odalar, pandemi sürecinde uzaktan eğitim kapsamında teknolojik ekipman yetersizliğinden dolayı öğrencilere derslerinden geri kalmamaları için tablet desteğinde bulundu.
Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu’nda korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törenle birlikte Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri öğrencilere tabletleri dağıttı.
Öğrenciler için tüm mücadelenin verileceğini belirten Kaymakam Murat Zadeleroğlu, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüsün etkilerinden dolayı yeni bir yaşam şekli belirleniyor. Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim sürecinde ilçemizde alt yapı sorunu yaşayan ya da teknolojik gereksinimlerdeki eksikliklerden dolayı eğitimden uzak kalan öğrencilerimiz için tablet desteği kampanyamız sonucunda bugün öğrencilerimize tabletlerini dağıttık” dedi.
Eğitimöğretim yılı içerisinde okulların dezenfekte işlemlerinin ve teknolojik ekipman desteğinin öğrencilere sağlanacağını vurgulayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Okullarımız, servis araçlarımız dezenfekte edilmiş durumda. Çok geniş bir coğrafyaya sahip olan ilçemizde ne yazık ki internet alt yapısı olmayan mahallerimiz var. Buralarda da uzaktan eğitime destek amacıyla EBA Mobil Destek Araçlarımız kablosuz internet sağlayarak öğrencilerimize destek verecekler. Geleceğimizin parlak çocukları için mücadelemize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü
İş yerlerine korona denetimi
YEREL HABERLER İş yerlerine korona denetimi
Havza'da maske denetimi
YEREL HABERLER Havza'da maske denetimi
Çarşamba Belediyesi Karadeniz'de bir ilki başardı “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazanan Karadeniz’in ilk belediyesi oldu
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesi Karadeniz'de bir ilki ...
Silahlı saldırgan tutuklandı
YEREL HABERLER Silahlı saldırgan tutuklandı
Büyükşehir'den çocuklara ayak piyanosu
YEREL HABERLER Büyükşehir'den çocuklara ayak piyanosu
İlkadım’daki camiler cuma namazı öncesi dezenfekte edildi
YEREL HABERLER İlkadım’daki camiler cuma namazı öncesi dezenfekte ...
HTŞ'den 1 yabancı uyruklu daha tutuklandı
YEREL HABERLER HTŞ'den 1 yabancı uyruklu daha tutuklandı
Çarşamba'da servis sürücülerine seminer
YEREL HABERLER Çarşamba'da servis sürücülerine seminer
Sazlık alanda yangın
YEREL HABERLER Sazlık alanda yangın
Samsun'dan Kırgızistan’a 180 bin adet maske Samsun kardeş şehri Bişkek'e 180 bin maske desteğinde bulundu
YEREL HABERLER Samsun'dan Kırgızistan’a 180 bin adet maske Samsun ...
Terör örgütü HTŞ üyesi 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Terör örgütü HTŞ üyesi 5 şüpheli tutuklandı
Okullarda korona denetimi
YEREL HABERLER Okullarda korona denetimi
12. sınıflara okul bahçesinde ders
YEREL HABERLER 12. sınıflara okul bahçesinde ders
Bu camide cuma hutbesi, kılıçla okunuyor
YEREL HABERLER Bu camide cuma hutbesi, kılıçla okunuyor
Uçurumda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Uçurumda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Samsun’da bu yıl 12 bin öğrenci yüzme öğrenecek
YEREL HABERLER Samsun’da bu yıl 12 bin öğrenci yüzme öğrenecek
Tüpgaz parlamasında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tüpgaz parlamasında yaralanan yaşlı adam hayatını ...
HTŞ'den 1 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER HTŞ'den 1 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi
Silahlı saldırgan gözaltına alındı
YEREL HABERLER Silahlı saldırgan gözaltına alındı
Havza OSB’ye ilgi arttı
YEREL HABERLER Havza OSB’ye ilgi arttı
Kızılırmak Deltası'ndaki yangın kundaklama sonucu çıkmış
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası'ndaki yangın kundaklama sonucu ...
Samsun´daki tramvay kazaları kamerada
YEREL HABERLER Samsun´daki tramvay kazaları kamerada
Samsun’da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu da kurtardı
YEREL HABERLER Samsun’da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X