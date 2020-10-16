Kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü

İHA

Kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde evinin önünde bulunan ormanda kestiği ağacın altında kalan şahıs hayatını kaybetti.
Olay, ilçe merkezine 8 kilometre mesafede bulunan Çandır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde bulunan kendine ait ormanda izin kapsamında motorlu testereyle kesim yapan Hasan Ok(69), kestiği ağacın altında kaldı. Yakınları tarafından olay 112 acil servis ekipleri ve jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset 19 Mayıs Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devem ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Terme’de 200 öğrenciye tablet
YEREL HABERLER Terme’de 200 öğrenciye tablet
İş yerlerine korona denetimi
YEREL HABERLER İş yerlerine korona denetimi
Havza'da maske denetimi
YEREL HABERLER Havza'da maske denetimi
Çarşamba Belediyesi Karadeniz'de bir ilki başardı “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazanan Karadeniz’in ilk belediyesi oldu
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesi Karadeniz'de bir ilki ...
Silahlı saldırgan tutuklandı
YEREL HABERLER Silahlı saldırgan tutuklandı
Büyükşehir'den çocuklara ayak piyanosu
YEREL HABERLER Büyükşehir'den çocuklara ayak piyanosu
İlkadım’daki camiler cuma namazı öncesi dezenfekte edildi
YEREL HABERLER İlkadım’daki camiler cuma namazı öncesi dezenfekte ...
HTŞ'den 1 yabancı uyruklu daha tutuklandı
YEREL HABERLER HTŞ'den 1 yabancı uyruklu daha tutuklandı
Çarşamba'da servis sürücülerine seminer
YEREL HABERLER Çarşamba'da servis sürücülerine seminer
Sazlık alanda yangın
YEREL HABERLER Sazlık alanda yangın
Samsun'dan Kırgızistan’a 180 bin adet maske Samsun kardeş şehri Bişkek'e 180 bin maske desteğinde bulundu
YEREL HABERLER Samsun'dan Kırgızistan’a 180 bin adet maske Samsun ...
Terör örgütü HTŞ üyesi 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Terör örgütü HTŞ üyesi 5 şüpheli tutuklandı
Okullarda korona denetimi
YEREL HABERLER Okullarda korona denetimi
12. sınıflara okul bahçesinde ders
YEREL HABERLER 12. sınıflara okul bahçesinde ders
Bu camide cuma hutbesi, kılıçla okunuyor
YEREL HABERLER Bu camide cuma hutbesi, kılıçla okunuyor
Uçurumda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Uçurumda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Samsun’da bu yıl 12 bin öğrenci yüzme öğrenecek
YEREL HABERLER Samsun’da bu yıl 12 bin öğrenci yüzme öğrenecek
Tüpgaz parlamasında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tüpgaz parlamasında yaralanan yaşlı adam hayatını ...
HTŞ'den 1 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER HTŞ'den 1 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi
Silahlı saldırgan gözaltına alındı
YEREL HABERLER Silahlı saldırgan gözaltına alındı
Havza OSB’ye ilgi arttı
YEREL HABERLER Havza OSB’ye ilgi arttı
Kızılırmak Deltası'ndaki yangın kundaklama sonucu çıkmış
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası'ndaki yangın kundaklama sonucu ...
Samsun´daki tramvay kazaları kamerada
YEREL HABERLER Samsun´daki tramvay kazaları kamerada
Samsun’da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu da kurtardı
YEREL HABERLER Samsun’da anneye şifa olan doktor 20 yıl sonra oğlunu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X