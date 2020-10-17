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51 yılda 306 bin 675 sülün üretildi Samsun’da üretilen sülünler Türkiye’ye dağılıyor 2020 yılında üretilen 17 bin 180 sülün 10 farklı ile gönderildi

İHA

51 yılda 306 bin 675 sülün üretildi Samsun’da üretilen sülünler Türkiye’ye dağılıyor 2020 yılında üretilen 17 bin 180 sülün 10 farklı ile gönderildi

Samsun'da bulunan Gelemen Sülün Üretim Merkezi'nde 51 yılda toplam 306 bin 675 adet sülün üretilerek doğaya bırakıldı. 2020 yılında üretilen 17 bin 180 sülün ise 10 farklı ile gönderildi.
Türkiye’nin sülün üretim merkezlerinden biri haline gelen Samsun’da her yıl 10 binden fazla düğün Samsun ve farklı illere gönderilerek doğaya bırakılıyor. Ekosistem açısından oldukça büyük öneme sahip olan sülünlerin yanı sıra beç tavuğu ve kızıl geyik gibi hayvanlar da Samsun’da üretilerek popülasyona göre farklı illerde tabiata salınıyor.

Sülün Samsun’da üretiliyor Türkiye’ye dağıtılıyor
Gelemen Sülün Üretim Merkezi'nin kurulduğu 1969 yılından 2020 yılına kadar toplam 306 bin 675 adet sülün üretildi. 2020 yılında ise 17 bin 180 sülün daha üretildi. Bu yıl üretilen sülünlerden 2 bin 250 adedi Samsun’da kaldı. Bin 500’er sülün Sinop, Giresun, Ordu, Kastamonu, Trabzon ve Rize’ye, biner sülün Konya, Bartın ve Batman’a, 200 sülün ise Ankara’ya gönderildi. 500 sülün ise rezerv olarak ayrıldı.

Bu yıl Samsun’da 9 adet kızıl geyik üretildi
1984 yılında bir çift kızıl geyik ile üretime başlanan Vezirköprü Kunduz Geyik Üretim Merkezinde 2020 yılı Eylül ayı itibariyle 40 adet kızıl geyik bulunuyor. 2020 yılında 9 adet kızıl geyik üretimi gerçekleştirildi. 2019 yılına kadar Giresun, Gümüşhane, Samsun ve Çorum illerinde 75 adet kızıl geyik doğaya yerleştirildi.
Yaban hayvanı salım ve yerleştirme çalışmaları kapsamında ise Samsun’da yetiştirilen beç tavukları farklı ilçelere gönderildi. 20122018 yılına kadar toplam 400 adet beç tavuğu dağıtıldı. 2019 yılında Vezirköprü Sararlı ve Ağcayazı Mahallelerinde 200 adet ve 2020 yılına kadar Kavak, Havza ve Ladik ilçelerine bağlı muhtelif köylerde vatandaşlara ücretsiz olarak 150 adet beç tavuğu dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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