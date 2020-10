“Tarladan Sofraya; Yetiştirelim, Besleyelim, Sürdürelim” paneli

Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi tarafından, Dünya Gıda Günü dolayısıyla, “Tarladan Sofraya; Yetiştirelim, Besleyelim, Sürdürelim” konulu panel düzenlendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla, video konferans yöntemiyle “Tarladan Sofraya; Yetiştirelim, Besleyelim, Sürdürelim” konulu panel yapıldı. İlgili kamu kurum ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla, Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı (EFSA) Türkiye Temas Noktası ve AB Takımı Üyesi Muzaffer Nurseren Budak moderatörlüğünde düzenlenen panelde, gıda üretim zincirindeki halkaların yeterli ve güvenli gıdaya ulaşımdaki etkisi, global ticaretin gıda üretimine ve gıdaya erişime artan etkisi, yenilikçi teknolojilerin getirdiği avantajlar ve dezavantajlar, artan tüketici bilinci, tüketici örgütlerinin artan politik rolleri, AB’de gıda mevzuatının oluşması ve gıda güvenliği ile ilgili ana uygulamalar gibi başlıklar tartışıldı.



“Güvenli gıdaya ulaşmak her vatandaşın hakkı”

Panelin açılış konuşmasını yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, gıda güvenliğinin önemine değinerek, “Sağlığın ardından en değerli hakkımızın başında da yeterli ve güvenli gıdaya erişim geliyor. Bu dünya üzerindeki her vatandaşın hakkı. Toplumsal sürdürülebilirliğin öncelikli amacı, yeterli düzeyde gıda arzını sağlarken, tüketici sağlığının da en iyi şekilde korunmasını temin etmektir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim’i Dünya Gıda Günü olarak kutluyoruz. Elbette bu kutlamadaki amaç açlık ve açlıkla mücadeleye küresel ölçekte dikkat çekmektir. Öte yandan bütüncül bir bakış açısıyla beslenmenin insan sağlığına yansımaları da giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle gıdanın tarladan sofraya gelinceye kadar geçtiği tüm süreçler kritik değerdedir” dedi.



Amaç farkındalık oluşturmak

Tüketici sağlığının en iyi şekilde korunması için zincirdeki her bir bağlantının bir diğerinden daha güçlü olması gerektiğine vurgu yapan Çakır, “Bu noktada önemli olan gıdaların güvenli, sağlıklı ve besin değeri yüksek bir şekilde tüketiciye arz edilmesinde sorumluluğun üretim, işleme ve ticarette yer alan herkes tarafından tüm zincir boyunca paylaşılmasıdır. Bugün sizlerle, konunun ilgili tarafları olarak tarladan sofraya güvenli gıda konusunu tüm yönleri ile tartışılarak toplumda bir farkındalık oluşturmasına destek olmayı amaçlıyoruz. Değerli katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

