TFF 1. Lig: Samsunspor: 0 - İstanbulspor: 3

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TFF 1. Lig'in 5. haftasında Samsunspor, sahasında İstanbulspor'a 30 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.



Maçtan dakikalar

40. dakikada Caner’in ortasında Nadir topu kafayla indirdi. 6 pas içerisinde yaşanan karambolde Burak’ın şutu İstanbulspor defansı tarafından uzaklaştırdı.

53. dakikada sağ kanattan topla ceza sahası içine giren Eduart'ın sert şutu filelerle buluştu. 01

57. dakikada ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eduart, takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. 02

76. dakikada Kerem'in sol kanattan ortasına iyi yükselen Ahmethan'ın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

85. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Savicevic'in şutunu kaleci Alperen parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90. dakikada Eduart'ın sağ kanattan getirdiği topta pasını Issah'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 03



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Tokat xx, Deniz Turgut xx, Bersan Duran xx

Yılport Samsunspor: Nurullah x, Kerem Can x, Yalçın x, Yameogo x, Caner xx, Muhsin x (Savicevic dk. 49 x), İlyas x (Enes dk. 71 x), Oğuz x, Burak xx, Guido x (Gyasi dk. 46 xx), Nadir x (Ahmethan dk. 46 x)

Yedekler: Furkan, Ercan, Erhan, Erkam

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

İstanbulspor: Alperen xx, Wellington xx, Mehmet Yeşil xx, Etoga xx, Ali Yaşar xx (Tayyip dk. 84 ?), Eslem xx (Ali Dere dk. 71 x), Onur xx, Levent xx (Egehan dk. 90+1 ?), Eduart xxxx, Papa Diouf xx (İbrahim dk. 84 x), Abazaj xx (Issah dk. 71 x)

Yedekler: Alp, Berkay, Emrecan, Uygar, Melih

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Eduart (dk. 53 ve 57), Issah (dk. 90) (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Ali Yaşar (İstanbulspor)

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