S-400'ler test atışlarını başarı ile tamamlayıp Ankara'ya gitmek için yola çıktı

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Sinop'ta test atışlarını başarıyla tamamlayan S400 hava savunma sistemini taşıyan askeri araçlar Ankara'ya dönerken Samsun'dan geçiş yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait S400'ler Ankara'dan yola çıkarak 6 ve 7 Ekim'de Samsun’dan geniş güvenlik önlemleri altında geçip Sinop'a ulaşmıştı. Sinop'ta test atışlarını başarılı bir şekilde tamamlayan S400'ler, Ankara'da konuşlandırılmak üzere yola çıktı. S400'leri taşıyan askeri araçlar Samsun'da görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk yaptı. Jandarma sorumluluk alanlarında ise jandarma ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldılar.

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