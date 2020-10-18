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İLKEM’li öğrencilerden kardeş ülke Azerbaycan’a destek "Vakit Gardaşlık Vakti" programı duygu dolu anlar yaşattı

İHA

İLKEM’li öğrencilerden kardeş ülke Azerbaycan’a destek "Vakit Gardaşlık Vakti" programı duygu dolu anlar yaşattı

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İlkadım Etüt ve Eğitim Merkezi’nin (İLKEM) 3 farklı şubesinde öğrenim gören üniversite hazırlık kursu öğrencileri "Vakit Gardaşlık Vakti" adıyla düzenlenen programda Ermenistan saldırısına uğrayan Azerbaycan’a manevi destek oldular.
Öğrenciler, kardeş ülke Azerbaycan’a bu savaşta yalnız olmadıklarını hissettiren bir programla sesini duyurdu. Programa dev Azerbaycan bayrağı ve “İki Devlet Tek Millet” sözleri ile vücut bulan anlayışı simgeleyen Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile toplanan öğrenciler duygu dolu dakikalar yaşadı. Şehitler için saygı duruşu ile başlayan, akabinde okunan İstiklal Marşı ile devam eden programda öğrenciler hep birlikte “Çırpınırdı Karadeniz” şiirini okudu.
Programın açılış konuşmasını yapan Eğitimci İdris Yüce, Milli Şairi Ahmed Cevad tarafından yazılan, 1918 yılının başlarında ünlü Azerbaycan bestecisi ve fikir adamı Üzeyir Hacıbeyli tarafından Nuri Paşa komutasındaki Türk Ordusu’nun Azerbaycan Türklerini soykırımdan kurtarmak amacıyla Azerbaycan’a gönderilmesi nedeniyle bestelenen Çırpınırdı Karadeniz şiirinin tarihini ve Ermenistan işgalini kronolojik olarak öğrencilere anlattı.

Yüce: "Her platformda destek ve savunucusu olacağız"
Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan'ın, hukuk tanımamazlığını daha da arttırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayarak saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ettiğini konuşmasına ekleyen Yüce, "Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan’ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu ocağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan’ın yanında yer almaya çağırıyoruz" dedi.

“Kardeş ülke Azerbaycan’ın yanındayız”
Türkiye'nin tarihte olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Her zaman, ‘İki devlet bir millet' diyoruz. Kardeşlerimizin yanındayız. Öğrencilerimiz Azerbaycan'a destek olmak için ellerindeki bayraklarla ve şiirlerle destek oldular. Küçük kalplerin kalbi Azerbaycan için atıyor. Çocuklarımızın bu davranışı milli bir ruhun varlığının göstergesidir. Kardeş ülke Azerbaycan’a Ermenistan tarafından düzenlenen hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” diye konuştu.
İLKEM’li öğrencilerin Azerbaycanlı kardeşlerine olan özgürlük özlemini dile getirdiği programda öğrenciler Azerbaycan için zafer duası etti.

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