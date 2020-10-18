Başkan Demirtaş: “Muhtarlar halk ile devlet kurumları arasında bir köprüdür”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirtaş: “Muhtarlar halk ile devlet kurumları arasında bir köprüdür”

İHA

Başkan Demirtaş: “Muhtarlar halk ile devlet kurumları arasında bir köprüdür”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Muhtarlarımız hedef ve hizmetlerimizi sağlıklı bir şekilde ulaştırma noktasında sorumlu oldukları yerleri iyi tanıyan ve bilen kişiler ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gören bir yapıdır" dedi.
19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle konuşan Başkan Demirtaş, "Geçmişi 1829 yılına dayanan muhtarlık müessesesi, ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturmaktadır. Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yapmaktadırlar. Muhtarlarımız, mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Muhtarlarımız bizim gücümüze güç katan bu güçle vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma noktasında devletin en küçük parçası olan kurumdur. Dolayısıyla, halkımızın tercihi ve seçimiyle iş başına gelmiş muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Mahalli idarelerin daha da güçlenmesinin nişanesi olacağını umut ettiğim 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm muhtarlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İLKEM’li öğrencilerden kardeş ülke Azerbaycan’a destek "Vakit Gardaşlık Vakti" programı duygu dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER İLKEM’li öğrencilerden kardeş ülke Azerbaycan’a ...
Opr. Dr. Şeyma Yöney: "Menopozu sağlıklı geçirmek için egzersiz şart"
YEREL HABERLER Opr. Dr. Şeyma Yöney: "Menopozu sağlıklı geçirmek ...
Ünlü modacılar kışın trend olacak renkleri Samsun’da açıkladı Samsun’da alışveriş merkezinde moda rüzgarı esti
YEREL HABERLER Ünlü modacılar kışın trend olacak renkleri Samsun’da ...
S-400'ler test atışlarını başarı ile tamamlayıp Ankara'ya gitmek için yola çıktı
YEREL HABERLER S-400'ler test atışlarını başarı ile tamamlayıp ...
Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Samsunspor - Bornova Belediyesi: 75-81 
YEREL HABERLER Samsunspor - Bornova Belediyesi: 75-81 
Yılport Samsunspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR)
Ertuğrul Sağlam: "İnancımızdan hiçbir şey kaybetmedik"
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: "İnancımızdan hiçbir şey ...
Orhan Çıkırıkçı: "Galibiyeti hak ettik"
YEREL HABERLER Orhan Çıkırıkçı: "Galibiyeti hak ettik"
Başkan Demirtaş: “Çözüm odaklı hizmet uyguluyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Çözüm odaklı hizmet uyguluyoruz"
Plazma enerjisi ile ameliyatsız göz kapağı estetiği
YEREL HABERLER Plazma enerjisi ile ameliyatsız göz kapağı estetiği
Fındık bahçesinde yangın 20 dönümlük alan zarar gördü
YEREL HABERLER Fındık bahçesinde yangın 20 dönümlük alan zarar gördü
Yılport Samsunspor - İstanbulspor: 0-3
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - İstanbulspor: 0-3
TFF 1. Lig: Samsunspor: 0 - İstanbulspor: 3
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Samsunspor: 0 - İstanbulspor: 3
Tekkeköy'de ihtiyaç sahibi tabletsiz öğrenci kalmadı
YEREL HABERLER Tekkeköy'de ihtiyaç sahibi tabletsiz öğrenci kalmadı
“Tarladan Sofraya; Yetiştirelim, Besleyelim, Sürdürelim” paneli
YEREL HABERLER “Tarladan Sofraya; Yetiştirelim, Besleyelim, ...
Samsun'da bağ evinde yangın
YEREL HABERLER Samsun'da bağ evinde yangın
'Kavgayı ayırırken darbedildim' dedi, 3 bekçi hakkında idari soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER 'Kavgayı ayırırken darbedildim' dedi, 3 bekçi ...
Emekli astsubaylardan 'birlik' çağrısı
YEREL HABERLER Emekli astsubaylardan 'birlik' çağrısı
Romatoid artrit kalp sağlığını etkileyebilir
YEREL HABERLER Romatoid artrit kalp sağlığını etkileyebilir
İtfaiyenin kedi ile imtihanı Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi saatler süren çalışmanın sonucunda kurtarıldı
YEREL HABERLER İtfaiyenin kedi ile imtihanı Otomobilin motor ...
Deniz salyangozu ihracatından 3 milyon dolar gelir 2 milyon 175 bin 607 ton buğday ithal edildi
YEREL HABERLER Deniz salyangozu ihracatından 3 milyon dolar gelir 2 ...
Samsun'da narkotik uygulaması: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da narkotik uygulaması: 11 gözaltı
Samsun'da kaçak tütün mamulü operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da kaçak tütün mamulü operasyonu: 2 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X