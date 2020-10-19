S-400 2. konvoyu da Samsun’dan geçti

Sinop’ta test atışlarını başarıyla tamamlayan S400 hava savunma sistemini taşıyan 2. askeri konvoy Ankara’ya dönüş yolunda Samsun’dan geçiş yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait S400'ler Ankara'dan yola çıkarak 6 ve 7 Ekim'de Samsun'dan geniş güvenlik önlemleri altında geçip Sinop'a ulaşmıştı. Sinop'ta test atışlarını başarılı bir şekilde tamamlayan S400'lerin bazıları Ankara'da konuşlandırılmak üzere dün yola çıkmıştı.
S400'leri taşıyan askeri araç konvoyunun ikincisi de Samsun'da görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk yaptı. Jandarma sorumluluk alanlarında ise jandarma ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
Kafileye konvoy komutanı öncülük etti. Çok sayıda aracın yer aldığı konvoyun Ankara'ya gittiği öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.