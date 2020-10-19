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Ekran ışığı akneyi tetikliyor Doç. Dr. Zennure Takcı: "Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ekranları, cildin bakteriyel dengesini bozarak akne oluşumunu tetikliyor"

İHA

Ekran ışığı akneyi tetikliyor Doç. Dr. Zennure Takcı: "Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ekranları, cildin bakteriyel dengesini bozarak akne oluşumunu tetikliyor"

Dermatoloji(Cildiye) Uzmanı Doç. Dr. Zennure Takcı, pandemi sürecinde online eğitim alan öğrencileri uyararak, "Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ekranları, cildin bakteriyel dengesini bozarak akne oluşumunu tetikliyor. Ağırlıklı olarak online eğitimin yapıldığı pandemi döneminde öğrencilerde uzun süre ekran ışığına maruz kalmaları nedeniyle akne şikayetinde artış yaşanabilir“ dedi.
Kıl kökü ve yağ bezi ünitesinin sık görülen kronik iltihabi bir hastalığı olan akne oluşumunda genetik, hormonal ve çevresel faktörler rol oynuyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Zennure Takcı, akne hastalarının var olan aknelerinin şiddetlenmesini engellemek ve tedavi başarısını artırmak için deri bakımı, beslenme ve tetikleyici çevresel faktörlere dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Akne hastalarının ciltlerini ılık su ve yağlı ciltler için uygun asidik temizleyicilerle, günde iki kez, nazikçe temizlemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Zennure Takcı, "Yağ bazlı koyu kıvamlı kremler, kapatıcı özellikte yağlı kozmetik ürünler ve fiziksel bariyer içeren güneş koruyucular komedon oluşumunu kolaylaştırarak akneyi artırabilir. Akne hastaları su bazlı, yağsız akışkan losyon veya jel formunda krem, kozmetik ürün ve güneş koruyucu tercih etmelidir. Düzenli ve dengeli beslenme; glisemik indeksi yüksek gıdalar, kızartmalar, yağlı hamurlu besinler ve süt ürünlerinin diyette azaltılması akne üzerinde olumlu etkiye neden olur. Yeşil yapraklı meyve sebzeler, yoğurt, ayran gibi fermente süt ürünleri, bakliyatlar ve balık eti akne hastalarına uygun olan tavsiye ettiğimiz besinlerdir" diye konuştu.

Akneye etken olan unsurlar önemli
"Düzensiz uyku ve stresin akne ile ilişkili olduğu düşünülmektedir" diyen Doç. Dr. Zennure Takcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çalışma sonuçları çelişkili olmakla birlikte ergenlik sonrası ortaya çıkan veya devam eden akne ile sigara kullanımının da etkili olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Akneli hastalar değerlendirilirken akneye neden olabilecek veya şiddetlendirebilecek B12 vitamini, kortizon tedavisi, lityum gibi psikiyatrik ilaçlar veya kas kütlesi arttırıcı süt tozu, androjen ve büyüme faktörü içeren destekleyici ürün kullanımlarına dikkat edilmelidir."

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ışığına dikkat
2018 yılında yayınlanan Avrupa Dermatoloji Akademisi dergisinde akne ve çevresel tetikleyicilere dikkat çeken bir makalede ekran ışığının da akneyi şiddetlendirebildiği konusuna değinildiğini kaydeden Doç. Dr. Zennure Takcı, pandemi sürecinde online eğitim alan öğrencilere şu uyarılarda bulundu: "Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ekralarından yayılan kısa dalga boyu görünür ışığın cilt yüzeyinde staphylococcus aureus bakterisinin fazla çoğalmasına neden olarak cildin bakteriyel dengesini, mikrobiyotasını bozduğu ve akneyi etkilediği belirtilmektedir. Bu sebeple, ağırlıkla online eğitimin yapıldığı pandemi döneminde öğrencilerde uzun süre ekran ışığına maruz kalmaları nedeniyle akne şikayetinde artış yaşanabilir."

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