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Muhtarlar Derneği Başkanı Öztürk: "Mahalle muhtarlıklarına tüzel kişiliğin tekrar verilmesini talep ediyoruz" Samsun'da Muhtarlar Günü

İHA

Muhtarlar Derneği Başkanı Öztürk: "Mahalle muhtarlıklarına tüzel kişiliğin tekrar verilmesini talep ediyoruz" Samsun'da Muhtarlar Günü

Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, "Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulması; muhtarlık seçimlerinin selameti, kavgasız vukuatsız olması için mutlaka seçim kanununun düzeltilmesi ve Belediye Kanunu'nda ayni ve diğer ibaresinin yerine ayni ve nakdi yardım eklenmesi; mahalle muhtarlıklarına tüzel kişiliğin tekrar verilmesi konularının en öncelikli taleplerimiz olduğunu belirtmek isterim" dedi.
Samsun'da "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Program ilk olarak Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk'ün anıta çelenk sunuşu ile başladı. Akabinde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
Sonrasında konuşmasını gerçekleştiren Başkan Öztürk, "İlki 2016 yılında ülke genelinde kutlanan ve bugün burada beşincisini kutladığımız 19 Ekim Muhtarlar Günü'nün hepimize hayırlı ve kutlu olmasını dilerim. Pandemi döneminde olmamızdan ötürü tören programımıza katılımı az sayıda tutarak düzenlemiş bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın İçişleri Bakanımızın son yıllarda muhtarlık müessesine vermiş oldukları önemle birlikte devlet ve millet bütünleşmesinin tescillenmesi, vatandaşlarımıza karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirip yaşanılan sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturulabilmek için yaptığı çalışmalardan ve desteklerinden ötürü şükranlarımızı sunmak isteriz. Bunun yanında İçişleri Bakanlığımız bünyesinde ve Büyükşehir Belediyelerinde 'Muhtarlar Daire Başkanlığı', diğer belediyelerde ise 'Muhtar Müdürlüğü' kurulması başta olmak üzere, valiliklerde bir Vali yardımcısı, görevlendirerek taleplerimizin takip edilmesi ve hızlı bir şekilde sonuçlanması adına atılan kurumsal adımlar da tarihe geçen çalışmalar olmuştur" ifadelerini kullandı.
Muhtarlar adına bazı taleplerde bulunan Öztürk, "Bir taraftan muhtarlık müessesesinin kurumsallaşarak etkinliğinin artırılması adına devrim niteliğinde adımlar atılırken diğer taraftan da özlük haklarımızın iyileştirilmesi ile muhtarlık cazip hale getirilmiştir. Ayrıca ülkemizde kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verildikten sonra kadın muhtarlar sayımızda önemli bir artış gözlenmektedir. Kadın muhtarlarımız 'evimi yönetirim çocuğumu yetiştiririm kariyerde yapar muhtarda olurum' düşüncelerine saygı duyuyoruz. 191 yıllık bir geçmişi olan bu önemli müessesenin fedakar neferleri olarak; Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulması; muhtarlık seçimlerinin selameti, kavgasız vukuatsız olması için mutlaka seçim kanununun düzeltilmesi, adaylık usulüne göre yapılması; 442 ile 4551 sayılı köy ve mahalle kanununun günümüz şartlarına ve koşullarına yetersiz kaldığından yeniden düzenlenerek güncellenmesi; Belediyeler Yasası 5393 sayılı Kanun’un 9. maddesinin düzenlemesi; Belediye Kanunu’nda ayni ve diğer ibaresinin yerine ayni ve nakdi yardım eklenmesi; mahalle muhtarlıklarına tüzel kişiliğin tekrar verilmesi konularının en öncelikli taleplerimiz olduğunu belirtmek isterim. 1829'dan bugüne kadar varlığını devam ettiren bu önemli müessesenin mirasçıları olarak bu özel günde görevi başında şehit edilen muhtarlarımıza ve tüm şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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